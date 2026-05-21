La nueva ruta aérea entre Palma y Montreal operará tres veces por semana durante los meses de verano

La nueva ruta aérea de Air Canada entre Palma y Montreal, que entrará en funcionamiento el próximo 18 de junio, operará tres veces por semana durante los meses de verano.

Así lo han anunciado los responsables de la aerolínea en un encuentro celebrado la tarde de este miércoles en el Estadi Son Moix de la mano de autoridades locales y representantes del sector turístico y empresarial.

El primer vuelo de esta nueva ruta, ha informado la compañía en un comunicado, saldrá de Montreal la noche del próximo 17 de junio y llegará a Palma poco más de ocho horas después, al día siguiente.

El servicio operará tres veces por semana durante la temporada de verano, entre mediados de junio y finales de octubre, con salidas desde Palma todos los lunes, jueves y sábados y regresos desde Montreal los miércoles, viernes y domingos.

El servicio será operado con el Boeing 787-9 Dreamliner de "última generación" de Air Canada, que contará con tres opciones de cabina, la 'Económica', la 'Premium Economy' y la 'Signature Class'.

Los clientes podrán beneficiarse de 'Aeroplan', un programa de fidelización que permite acumular y canjear puntos en la red global de la aerolínea y en una amplia gama de asociadas.

También de "conexiones fluidas" hacia destinos en Canadá, Estados Unidos y Sudamérica, ya sea a través de 'hubs' como Toronto o Vancouver o viajando hacia San Francisco, Los Ángeles, Cancún, Bogotá o Ciudad de México.

Los viajeros con conexión a Estados Unidos vía Canadá también podrán aprovechar las facilidades de preautorización de aduanas e inmigración de Estados Unidos en Montreal, lo que les permitirá llegar a su destino como pasajeros domésticos.

La directora de ventas de Air Canada, Margaret Skinner, se ha mostrado "encantada" de lanzar esta nueva ruta áerea y ha considerado que ayudará a "fortalecer aún más los vínculos entre España y Canadá".

"Nuestro objetivo es apoyar el turismo, conectar a amigos, familias y empresas y facilitar como nunca antes el acceso a la red global de Air Canada. Esta nueva ruta transatlántica lo hace posible, ofreciendo a los clientes una conexión fluida y cómoda", ha dicho.

Al evento también han asistido el cónsul de Canadá en España, Devon Zhang; el director de la Oficina de Québec en Barcelona, Maël Solen Picard; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

ENCUENTRO CON LA POLICÍA

Aprovechando la presentación de la nueva ruta aérea, Zhang ha visitado este miércoles al jefe superior de la Policía Nacional en Baleares, José Antonio Puebla, y al jefe de la comisaría del aeropuerto de Palma, José Ignacio Hernández.

El motivo del encuentro, según ha informado la Jefatura, ha sido conocer la actividad en frontera y la operatividad policial relacionada con ciudadanos canadienses con motivo de los vuelos directos entre los dos países que van a comenzar a operar.