El nordeste de Mallorca se consolida como destino gastronómico con experiencias exclusivas en Cap Vermell

Gente Viajera se ha desplazado este domingo al nordeste de Mallorca como enclave de turismo de calidad, naturaleza, gastronomía y experiencias exclusivas. Durante el programa hemos descubierto la autenticidad de la cocina mallorquina con Blai Vallbona, Chef Ejecutivo del Gran Hotel Cap Vermell. "En Cap Vermell siempre intentamos posicionarnos como un destino gastronómico", ha asegurado el chef en los micrófonos de Onda Cero.

También ha puesto en valor que el restaurante Voro, uno de los grandes referentes gastronómicos de Baleares, inicie una nueva temporada en el exclusivo Cap Vermell Grand Hotel, el establecimiento liderado por el chef Álvaro Salazar, el único en Baleares con dos estrellas michelín.

Además, nos ha acompañado Daniel Mingorance, anfitrión de Cap Vermell Grand Hotel, que nos ha desvelado los secretos para personalizar la experiencia del cliente. "Hay muchas parejas jóvenes que vienen desde Corea a celebrar su luna de miel", ha explicado. En este sentido, ha contado el origen del auge de este perfil de turista, tras viralizarse la publicación del hotel en redes por parte de una figura muy reconocida en Corea.

El programa ha puesto en valor el posicionamiento de Cap Vermell Grand Hotel como uno de los enclaves más exclusivos del Mediterráneo, destacando su capacidad para atraer un turismo de alto nivel vinculado a la calidad, la sostenibilidad y la autenticidad.

Este especial de Gente Viajera ha contado con la colaboración la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y Cap Vermell Grand Hotel.