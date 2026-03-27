Voro arranca su octava temporada con un nuevo menú y la mirada puesta en "seguir evolucionando"

Voro arranca su octava temporada en Cap Vermell con un nuevo menú y la mirada puesta en seguir evolucionando. El restaurante Voro, uno de los grandes referentes gastronómicos de Baleares, inicia una nueva temporada con el objetivo de seguir sorprendiendo a sus clientes sin perder su esencia. Ubicado en el exclusivo Cap Vermell Grand Hotel, el establecimiento liderado por el chef Álvaro Salazar encara su octavo año con energía renovada tras el parón invernal. Por este motivo, este viernes nos ha acompañado en 'Más de Uno Mallorca', con Elka Dimitrova.

El equipo, que lleva semanas preparando la reapertura coincidiendo con la llegada de la Semana Santa, presenta un menú degustación de 28 pases que combina nuevas creaciones con algunos de sus platos más emblemáticos, reconocidos incluso por la Guía Michelin. Salazar asegura que el objetivo sigue siendo el mismo desde que el restaurante abrió sus puertas en 2018: “Hacer de la experiencia en Boro algo único que trascienda en el recuerdo de quienes nos visitan”. Para ello, el equipo trabaja bajo una premisa clara: la mejora constante.

El menú mantiene algunos clásicos que forman parte del ADN del restaurante y suma nuevas propuestas que siguen explorando la cocina mediterránea y balear. Entre ellos destaca una creación en torno al tomate, reconocida a nivel nacional e internacional, que continuará esta temporada. “Trabajamos principalmente con productos del mar, pero también damos protagonismo a vegetales y productos de la tierra”, ha añadido.

Con dos estrellas Michelin, el único de Baleares, el nombre de Voro suena cada vez con más fuerza en el panorama gastronómico nacional e internacional. “Estamos en búsqueda constante de la perfección, si es que existe”, afirma el chef, convencido de que la clave está en la evolución continua y en el trabajo en equipo.

De cara a la Semana Santa, el restaurante ya registra un buen ritmo de reservas, aunque todavía quedan algunas mesas disponibles. Según Salazar, las reservas se realizan ahora con menos antelación que en años anteriores, lo que deja margen para decisiones de última hora.En un contexto marcado por la incertidumbre económica y el aumento de costes, el equipo afronta la temporada con cautela, pero también con optimismo.