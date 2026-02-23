SUCESOS

Un motorista, en estado crítico tras colisionar con un coche en la carretera de Sóller

Ha sido trasladado hasta el Hospital de Son Espases por un politraumatismo grave.

Europa Press

Illes Balears |

Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases.
Una ambulancia de soporte vital básico del SAMU 061 de Baleares, aparcada en el Hospital Son Espases. | Europa Press

Un motorista se encuentra en estado crítico después de sufrir un choque con un coche cuando circulaba este lunes por la carretera de Sóller.

El accidente de tráfico se ha producido alrededor de las 09.00 horas, en el kilómetro cinco de la Ma-11, cuando se ha requerido atención médica inmediata debido a la gravedad de la colisión, según ha informado el SAMU 061 en un comunicado.

Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado, un vehículo de logística y un vehículo de mando.

Tras tratamiento inicial y estabilizar al motorista accidentado, los servicios de emergencias le han trasladado al Hospital Son Espases por un politraumatismo grave.

