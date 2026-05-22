Michael Douglas, Rels B y Concha Buika serán reconocidos en los Premis, Honors i Distincions del Consell

El Consell de Mallorca entregará sus Premis, Honors i Distincions 2026 el próximo 12 de septiembre en el Teatre Principal de Palma, en una gala en la que se nombrará hijo adoptivo de Mallorca al actor Michael Douglas, y los cantantes Rels B y Concha Buika serán designados hijos predilectos.

El conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, ha dado a conocer la relación de entidades y personas que se llevarán los máximos reconocimientos que otorga la institución insular, en la que también se repartirán 27 distinciones, nueve premios Jaume II, 15 medallas de oro y los tres nominaciones como hijos adoptivos y predilectos.

"Mallorca es lo que es gracias a su gente y a la gente que ha estimado la isla como suya y ha contribuido a hacerla crecer. Unas personas y entidades que dicen con orgullo que son mallorquines y llevan su nombre por todo el mundo, cada uno desde su ámbito", ha alegado.

La institución insular abrió durante el mes de marzo un proceso participativo para que ciudadanía, entidades y ayuntamientos pudieran presentar candidaturas y propuestas. Asimismo, se ha convocado la Junta de Portavoces, con representación de todos los grupos políticos, con el objetivo de "garantizar el consenso institucional" en torno a unos galardones que representan a toda la sociedad mallorquina. Las candidaturas serán elevadas al pleno ordinario del próximo 11 de junio para su ratificación definitiva.

El título de Hijo Predilecto para Rels B está motivado por su trayectoria internacional consolidada, que ha llevado el nombre de Mallorca por todo el mundo y se ha convertido en el artista español más escuchado fuera del país en Spotify.

En el caso de la cantante y compositora Concha Buika, se ha valorado su destacada trayectoria artística internacional y su aportación a la música. La artista obtuvo la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2024 y es una de las voces más singulares y reconocidas surgidas de Mallorca.

En cuanto a la catalogación como Hijo Adoptivo de Mallorca para Michael Douglas, se tuvo en cuenta su arraigo a Mallorca y a la Serra de Tramuntana durante cerca de cuatro décadas. El actor impulsa actualmente el proyecto Regenera Deià, una iniciativa centrada en la restauración de ecosistemas, la recuperación de usos tradicionales del suelo y la revitalización social y cultural del municipio.

ENCESA PELS DRETS HUMANS O ISABEL CALERO, ENTRE LOS PREMIS JAUME II

Uno de los premios Jaume II ha recaído en la iniciativa Encesa pels Drets Humans, para coincidir con el X aniversario del encendido de torres, atalayas y 'talaiots' por los derechos humanos, por su labor de sensibilización social y defensa de los derechos humanos. La deportista especializada en trail running y kilómetro vertical Isabel Calero recibirá otro por su destacada trayectoria deportiva nacional. Nacida en Santa Margalida, se ha consolidado como una de las referentes de las carreras de montaña.

El Bar Bosch es un emblemático establecimiento de Palma que este año cumple 90 años de historia. Conocido por ser el creador de las populares 'llagostes' de 'llonguet', se ha visto marcado recientemente por la pérdida de su copropietario Joan Suau. También el Gremi de Margers de Mallorca por su labor fundamental en la preservación de la 'pedra en sec' y el patrimonio cultural de la Serra de Tramuntana.

El Museu Etnográfico Campos ha resaltado por su labor de recuperación y conservación de miles de piezas vinculadas a los oficios tradicionales y a la vida rural mallorquina. El museo se ha convertido en un espacio de referencia para entender la historia y las raíces culturales de Mallorca.

Coincidiendo con su 50 aniversario, Asnimo será premiada por su trayectoria pionera en la atención y apoyo a personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

Los otros premiados son el colegio Madre Alberta, por su destacada labor educativa y formativa a lo largo de su historia, el Regimiento de Infantería Palma 47, partícipe en misiones internacionales de paz en territorios como Bosnia, Kosovo o Irak, el crítico, filólogo y escritor Joan Mas i Vives.

MEDALLAS DE HONOR PARA PERE SAMPOL, ANTÒNIA MATAMALAS Y TOMEU PENYA

Una de las medallas de Honor y Gratitud de Mallorca se entregará a Antònia Rosselló, referente de la cooperación internacional en Mallorca, por su trayectoria vinculada al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, entidad de la que ha sido gerente durante años.

A título póstumo se dará al expolítico Pere Sampol por su trayectoria política e institucional en defensa de la lengua, el territorio y un modelo económico sostenible para Baleares. Fue conseller insular y vicepresidente del Govern, fallecido el pasado año tras una larga enfermedad.

Del mismo modo se hará con Antònia Matamalas, referente en la defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad en Mallorca. Su trayectoria ha estado marcada por el compromiso social y la lucha por avanzar hacia una sociedad más igualitaria. El cantautor mallorquín de Vilafranca Tomeu Penya recibirá otra por más de 45 años sobre los escenarios y por su contribución excepcional a la música y la cultura popular mallorquina.

En el caso de la Fundació La Sapiència coincidirá con su 50 aniversario por su labor ejemplar ofreciendo hogar, acompañamiento y una vida digna a personas sin techo. También se le entregará a Tomàs Martínez a título póstumo. Autor y divulgador de las 'neules' mallorquinas, ha contribuido a preservar y transmitir una de las tradiciones artesanales más singulares del patrimonio cultural de Mallorca.

El poeta, narrador e historiador de Santanyí Antoni Vidal Ferrando ha ganado otra por una trayectoria literaria fundamental dentro de la cultura contemporánea mallorquina con una obra profundamente arraigada a la identidad de la isla. El presentador más veterano de IB3 y divulgador del mundo rural mallorquín Toni Ballador será otro de los nombres destacados por sus décadas de trabajo para acercar el campo, la payesía y las tradiciones mallorquinas a los espectadores.

Otros de los premiados serán las empresa Hipercentro, Can Company o Grup d'Empreses Roig, el grupo de animación infantil Cucorba, el divulgador Miguel José Deyà, la especialistas de las higueras Montserrat Pons o la Federació Balear de Tir de Fona.