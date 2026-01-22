Menorca apuesta por el arte para abrir la temporada turística y alargarla más allá del verano

Menorca da un nuevo paso en su estrategia turística apostando por la cultura y el arte como ejes para desestacionalizar el turismo. Así lo ha explicado el presidente del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca, en una entrevista en el programa Illes Balears en la Onda, que estos días se emite desde FITUR, donde la isla presenta su modelo de destino basado en la calidad, la autenticidad y la sostenibilidad.

La principal novedad para 2026 será unopening cultural en el mes de abril, que marcará el inicio de la temporada turística y tendrá como protagonistas a las galerías de arte y los artistas locales. Una iniciativa que busca atraer visitantes fuera de los meses tradicionalmente más concurridos, como julio y agosto.

Vilafranca ha explicado en Onda Cero que el objetivo es claro: alargar la temporada turística hacia los meses de primavera y otoño, evitando una mayor presión en temporada alta y aportando estabilidad al sector. “No buscamos más turistas en verano, sino que lleguen en los extremos de la temporada”, ha señalado.

El presidente del Consell ha destacado que Menorca cuenta con una oferta cultural muy amplia, que va mucho más allá de su paisaje o su gastronomía. Desde la Menorca Talayótica, Patrimonio Mundial de la UNESCO, hasta una red diversa de galerías de arte, tanto públicas como privadas. Entre ellas, ha citado espacios como Loac, en Alaior, donde se exponen obras de artistas internacionales como Marina Abramović, o Hauser & Wirth en la Isla del Rey, ya consolidada como referente cultural a nivel mundial.

Este opening cultural se desarrollará durante varias semanas y combinará arte, gastronomía con producto local y música, con el objetivo de atraer tanto a visitantes como a residentes.

Mejora en la conectividad aérea

A esta apuesta cultural se suma una mejora notable de la conectividad aérea. Menorca adelantará el inicio de la temporada turística gracias a una programación de vuelos que permitirá, antes de abril, contar con 21 rutas nacionales e internacionales, con conexiones directas con Francia, Alemania y Reino Unido, además de vuelos con Zaragoza, Asturias, Madrid y Barcelona. También se trabaja en nuevas rutas con Italia y Polonia de cara a los próximos años.

Vilafranca ha subrayado que la conectividad es clave para consolidar este modelo y ha avanzado que en breve podrían anunciarse nuevos vuelos directos.

En cuanto al balance turístico, el presidente del Consell se ha mostrado optimista. Los datos de 2025 ya reflejan un aumento de visitantes en los meses de inicio de temporada, especialmente en abril, una tendencia que, según las previsiones, se consolidará en 2026.

“Es un proceso gradual, pero los números ya indican que estamos consiguiendo alargar la temporada turística, que es lo más importante”, ha asegurado Vilafranca desde FITUR.