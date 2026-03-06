SALUD

Medio centenar de pacientes están pendientes de ingreso en Son Espases

En el resto de los hospitales públicos del archipiélago, según las mismas fuentes, la situación es de normalidad

Europa Press

Palma |

Largas colas de personas que esperan turno para ser vacunadas, en el Punto de vacunación especial que se ha habilitado en el Hospital de Son Espases.
Imagen de archivo. | Maria Cortès

Un total de 49 pacientes están pendientes de ingreso este viernes en el Hospital Son Espases, según han informado fuentes del IbSalut.

En el resto de los hospitales públicos del archipiélago, según las mismas fuentes, la situación es de normalidad.

Cabe recordar que a lo largo de este jueves, tanto UGT como USAE alertaron de un nuevo "colapso" de las urgencias de Son Espases. El primer sindicato cifró en 77 los pacientes pendientes de ingreso.

Client Challenge

Ante este escenario, el centro hospitalario paralizó toda la actividad quirúrgica programada y agilizó tanto las pruebas complementarias a los pacientes que están pendientes de ingreso como las altas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer