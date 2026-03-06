Medio centenar de pacientes están pendientes de ingreso en Son Espases

Un total de 49 pacientes están pendientes de ingreso este viernes en el Hospital Son Espases, según han informado fuentes del IbSalut.

En el resto de los hospitales públicos del archipiélago, según las mismas fuentes, la situación es de normalidad.

Cabe recordar que a lo largo de este jueves, tanto UGT como USAE alertaron de un nuevo "colapso" de las urgencias de Son Espases. El primer sindicato cifró en 77 los pacientes pendientes de ingreso.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Ante este escenario, el centro hospitalario paralizó toda la actividad quirúrgica programada y agilizó tanto las pruebas complementarias a los pacientes que están pendientes de ingreso como las altas.