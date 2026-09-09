Mateo (PP) reprocha al PSIB que pida decrecer en Baleares mientras el Gobierno se opone a la ley de cogestión

En la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, el conseller ha denunciado públicamente la "pura contradicción" del PSIB en este ámbito para responder a críticas del diputado socialista Ares Fernández sobre la reducción de trenes este verano.

Mateo ha subrayado que el Govern ha reducido los servicios de tren y metro en agosto, mientras que en la pasada legislatura la reducción de horarios duraba un mes y medio. "No aceptamos lecciones de quienes aplicaban estas reducciones durante más tiempo", ha dicho.

Por su parte, el socialista ha considerado que la planificación de la Conselleria ha sido "un fracaso" tras los recortes en frecuencias, horarios y atascos en la movilidad.

"Todo el mundo entiende que se tengan que hacer obras de mejor de la red ferroviaria, pero las obras de los talleres Son Rullan no aparecieron de un día para otro, no han planteado ninguna alternativa para garantizar un servicio en condiciones normales", ha sostenido Fernández.