Más de un centenar de personas abandonan la antigua prisión de Palma antes del desalojo

Más de un centenar de personas que residían en la antigua prisión de Palma han abandonado de forma voluntaria el inmueble antes de que haya finalizado el plazo para desalojarlo. Lo ha explicado el alcalde de Palma, Jaime Martínez, en una rueda de prensa para dar cuenta del proceso de recuperación posesoria del inmueble.

El último censo realizado por los agentes de la Policía Local hablaba de 208 residentes -se llegaron a contabilizar 226- y ahora quedan en la antigua prisión 101 personas, por lo que se calcula que han abandonado el recinto 107.

De estas, ha asegurado el primer edil, muchas se han trasladado a la Península, han encontrado un empleo que les ha permitido salir de la situación en la que se encontraban o han ingresado en un centro penitenciario. Otros 45 han sido derivados al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS).

En ningún caso se ha detectado que las personas que han abandonado la prisión se hayan establecido en un nuevo asentamiento informal o se hayan incorporado a alguno de los ya existentes. "Si identificamos movimientos en los asentamientos, se actúa. Pero que yo tenga constancia no se ha identificado nada extraordinario en ninguno de los asentamientos de la ciudad", ha señalado.

Hay otro grupo de personas que residen en la antigua cárcel, la mayoría, que se encuentran en situación administrativa irregular y que por lo tanto no han podido acogerse a los recursos que ofrecen los servicios sociales, ni de la administración municipal ni de la insular.

"Puede ser que haya perfiles que estén de manera irregular en la ciudad y que no puedan acceder a según qué tipo de ayudas sociales. El proceso de regularización, que va por otro lado, marca un nuevo escenario y si esta era la cuestión que les impedía el acceso a recursos sociales, se les abrirá una ventana", ha señalado Martínez.

EL PROCESO CONTINÚA

El proceso de recuperación posesoria de la antigua prisión, donde se prevé construir una rotonda, continúa ahora para tratar de desalojar a las 101 personas que permanecen en ella. Todas ellas ya han sido notificadas de la necesidad de que abandonen el recinto y a partir de este mismo lunes disponen de cinco días hábiles para hacerlo.

El resto de personas censadas, las 107 que se da por hecho que han abandonado la prisión, no han podido ser notificadas de forma presencial en las dos ocasiones que se ha intentado. Por ello, la comunicación será publicada próximamente en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se abrirá un nuevo periodo de cinco días para el desalojo.

En caso de que al finalizar estos trámites los residentes no hayan abandonado el inmueble, el Ayuntamiento solicitará una orden judicial para que las fuerzas y cuerpos de seguridad ejecuten el desalojo.