Marga Prohens celebra la victoria del PP en Castilla y León como un nuevo 'no' a Pedro Sánchez

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado la victoria del PP en las elecciones en Castilla y León como un nuevo 'no' a Pedro Sánchez y al sanchismo y que anticipa un cambio "imparable" en toda España liderado por Alberto Núñez Feijóo.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder de los 'populares' en el archipiélago ha subrayado que Fernández Mañueco gana, crece en votos, en procuradores y amplía su ventaja respecto al PSOE y a Vox en la región.

Prohens ha dado la enhorabuena al candidato del PP "por este resultado, fruto de un gran trabajo, ofreciendo un proyecto basado en resultados, hechos y certezas".