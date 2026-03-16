ELECCIONES EN CASTILLA Y LEÓN

Marga Prohens celebra la victoria del PP en Castilla y León como un nuevo 'no' a Pedro Sánchez

La presidenta del Govern de les Illes Balears da la enhorabuena a Fernández Mañueco por el resultado electoral de este domingo

Europa Press

Illes Balears |

La presidenta de Baleares, Marga Prohens
La presidenta de Baleares, Marga Prohens | Guiem Ginard

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado la victoria del PP en las elecciones en Castilla y León como un nuevo 'no' a Pedro Sánchez y al sanchismo y que anticipa un cambio "imparable" en toda España liderado por Alberto Núñez Feijóo.

En un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, la líder de los 'populares' en el archipiélago ha subrayado que Fernández Mañueco gana, crece en votos, en procuradores y amplía su ventaja respecto al PSOE y a Vox en la región.

Prohens ha dado la enhorabuena al candidato del PP "por este resultado, fruto de un gran trabajo, ofreciendo un proyecto basado en resultados, hechos y certezas".

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