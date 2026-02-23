Lorena del Valle insiste en que el objetivo del Govern es “regular y ordenar" la movilidad entre islas

La directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle, ha explicado en los micrófonos de 'Más de Uno Mallorca' de Onda Cero los detalles del nuevo decreto que regula el sector del taxi y las VTC, aprobado recientemente en Consell de Govern. La norma fija límites vinculados a la calidad del aire y la congestión del tráfico en las islas.

Del Valle ha insistido en que el objetivo del Govern es “regular y ordenar, no restringir”, subrayando que los territorios insulares tienen una capacidad limitada y requieren normas que garanticen un equilibrio entre transporte, medio ambiente y calidad de vida. “Cuando la calidad del aire no sea adecuada, solo se podrán autorizar vehículos eléctricos”, ha precisado, poniendo el acento en la prioridad ambiental del Ejecutivo.

El decreto establece condiciones mínimas para vehículos, conductores y aplicaciones tecnológicas, además de obligar a los ayuntamientos a garantizar un porcentaje de vehículos accesibles: un 5% en municipios pequeños y hasta un 10% en empresas de más de diez vehículos.

Del Valle ha recordado que actualmente existen 2.540 licencias de taxi y 740 autorizaciones de VTC en las islas, mientras que más de 10.000 solicitudes de nuevas licencias de VTC presentadas en 2023 deberán tramitarse conforme a los nuevos criterios.

La responsable de Movilidad también ha resaltado que el Ejecutivo trabaja “desde el diálogo” con los sectores afectados. “Tanto el taxi como la VTC son sectores estratégicos, y el decreto nace del consenso y de los informes de los distintos consejos consultivos y económicos”, ha asegurado.

Preguntada por la falta de taxis en temporada alta, Del Valle ha asegurado que el Govern ha duplicado el número de licencias temporales respecto a 2023 y que la nueva normativa permitirá ofrecer precios cerrados y una gestión más ágil. “La movilidad se mejora actuando, no quedándose quietos”, ha concluido.