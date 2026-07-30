Llucmajor declara la emergencia sanitaria para activar la recogida urgente de residuos

El pleno del Ayuntamiento de Llucmajor ha aprobado por unanimidad una moción presentada por PSIB-PSOE, MÉS per Llucmajor, Llibertat Llucmajor y S'Ull para reclamar la declaración de la emergencia sanitaria en el municipio ante la acumulación de residuos en la vía pública.

Según han informado estas formaciones en un comunicado conjunto, la declaración de la emergencia sanitaria permitirá realizar contrataciones urgentes para reforzar el servicio de recogida de residuos que presta la concesionaria FCC, así como contratar los servicios de desinfección necesarios para resolver la situación "en el menor plazo posible".

La formación socialista ha señalado que la declaración de la emergencia sanitaria responde a la acumulación de residuos en las calles, que, según ha sostenido, está provocando malos olores, así como la proliferación de insectos y roedores.

Durante el debate en el pleno, los grupos que han defendido la iniciativa atribuyeron esta situación a la gestión del equipo de gobierno encabezado por la alcaldesa, Xisca Lascolas, y reclamaron la adopción de medidas urgentes para restablecer la normalidad en el municipio.

En este sentido, el portavoz del PSIB, Jaume J. Oliver, ha asegurado que la moción busca "soluciones" y no "buscar culpables" del problema de acumulación de residuos, al tiempo que reclamó a la alcaldesa que declare la emergencia sanitaria para acelerar la adopción de medidas.

Por su parte, el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar, ha cuestionado el refuerzo del servicio de recogida puesto en marcha por el equipo de gobierno al considerar que no contaba con la cobertura contractual necesaria.

Mientras, el portavoz de MÉS per Llucmajor, Oriol Gómez, y la portavoz de S'Ull, Claudia Fallemann, han coincidido en reclamar la declaración de la emergencia sanitaria y la adopción de medidas urgentes para resolver la acumulación de residuos.

La moción se ha aprobado con el apoyo de todos los grupos del pleno, incluidos PP, ASI y Vox. Según el PSIB, los representantes de estas formaciones no dieron a conocer el sentido de su voto durante el debate y respaldaron la iniciativa en la votación final.