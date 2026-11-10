«No llevaría un coche eléctrico»: Maribel Cerezo, la científica que encabeza la candidatura de Vox por Baleares

Maribel Cerezo, cabeza de lista de Vox por Baleares al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Mallorca en una de sus primeras entrevistas para darse a conocer ante el electorado. Su perfil destaca por una trayectoria académica y profesional vinculada a la ciencia: es doctora en Ciencia y Tecnología, científica en Ciencias del Mar, está especializada en Sostenibilidad Ambiental y continúa ejerciendo la docencia.

Cerezo reside en Mallorca desde 2010 y milita en Vox desde 2019. En 2023 ejerció durante un breve periodo como concejal en la oposición en un ayuntamiento de la Comunidad Valenciana. Ahora encabeza la candidatura de la formación en las islas, donde ha defendido algunas de las principales posiciones del partido en materia medioambiental, migratoria y de vivienda.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha llegado al preguntarle si conduciría un coche eléctrico. Su respuesta ha sido tajante: «No». Aunque ha reconocido que son vehículos que le parecen "bonitos", ha cuestionado su impacto global, teniendo en cuenta tanto las emisiones asociadas a su fabricación como la generación de la electricidad necesaria para utilizarlos. Sobre los híbridos, ha señalado que podría planteárselo «siempre y cuando no sea enchufable».

En materia climática, Cerezo ha matizado que Vox no niega el cambio climático, pero sí cuestiona lo que considera una «emergencia climática» utilizada como herramienta política. Ha reconocido que el cambio climático existe y que es necesario adaptarse a las modificaciones de temperatura, aunque sin poner en riesgo, ha defendido, la libertad y el desarrollo económico.

Sobre inmigración, ha apostado por la «re-inmigración» y ha respaldado el despliegue de Frontex en las fronteras. En cuanto a la vivienda, ha defendido favorecer la construcción en municipios con menor población y limitarla en las zonas tensionadas, teniendo en cuenta la capacidad de las infraestructuras y los servicios existentes.