Llegan tres pateras más a Baleares y ascienden a 75 los migrantes arribados este viernes

La última embarcación, con 27 personas de origen subsahariano a bordo, ha sido interceptada a las 14.30 horas en Cala Santanyí, en Mallorca.

También este viernes, se ha localizado otra patera de madrugada, a las 04.37 horas, en el puerto de la Colonia de Sant Jordi (Ses Salines), al sur de Mallorca. En ella viajaban 12 personas de origen magrebí.

A las 09.45 horas, se ha interceptado a 29 personas de origen subsahariano en línea de costa en la zona de s'Estufador, en Formentera.

A esa misma hora, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado a siete personas de origen subsahariano, a 16 millas al sureste de Portocolom, en Mallorca.