Llegan tres pateras a Baleares con 44 personas a bordo

Un total de 44 personas han llegado en patera a Baleares entre las últimas horas de este lunes y las primeras de este martes.

Según la información facilitada por la Delegación del Gobierno, a las 21.25 horas de este lunes se ha interceptado a diez personas de origen magrebí en la Playa Figueretes de Ibiza.

Ya en la madrugada de este martes, a las 04.30 horas se ha rescatado a 17 personas de origen magrebí a dos millas al este de Formentera.

Poco después, a las 05.00 horas, se ha interceptado a 17 personas de origen magrebí en las inmediaciones del establecimiento Blue Bar de Formentera.

Cabe recordar que este lunes llegaron 76 personas a Baleares a bordo de cuatro pateras.