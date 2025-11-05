Lary León (Fundación Atresmedia), reconocida con el Premio Enriqueta Pascual por la Igualdad del Colegio de Abogados de Baleares

El Colegio de Abogados de las Illes Balears (ICAIB) ha reconocido a la periodista, conferenciante y escritora solidaria Lary León Molina, que lleva años vinculada al equipo de la Fundación Atresmedia, el Premio Enriqueta Pascual por la Igualdad, en su séptima edición. ICAIB ha comunicado el premio “en reconocimiento de su trayectoria de compromiso social y de inclusión, por su labor en la difusión de los valores de la igualdad, así como por ser un ejemplo inspirador en la visibilidad de la discapacidad combinada con la normalización”.

Para la Junta de Gobierno la premiada encarna el espíritu y los valores del Premio Enriqueta Pascual y destaca “su labor en los medios de comunicación, su protagonismo activo en proyectos sociales y su capacidad de inspirar y de movilizar, especialmente en entornos hospitalarios y de infancia”. El galardón del ICAIB se unirá así a los numerosos reconocimientos que la periodista ha recibido por una trayectoria impecable y por su compromiso con diversos proyectos solidarios enfocados especialmente en la sensibilización de la discapacidad, en la infancia hospitalizada y en los derechos de los niños.

Lary León Molina nació sin brazos y con una sola pierna, es un ejemplo de superación y una persona que ha demostrado que, cuando uno quiere y puede, no hay limitación alguna para alcanzar un sueño. Presentadora, locutora, ponente en charlas y conferencias sobre motivación, optimismo, liderazgo positivo e infancia hospitalizada, ha trabajado en radio y en televisión, lleva más de 25 años trabajando en Atresmedia y protagoniza el Podcast “Haz Limonada con Lary León”.

Es, además, autora de diversos libros, como la obra autobiográfica "Lary, el tesón de una sirena"·, que escribió junto a Javier Bergado; Más de 150 juegos para divertirse dentro y fuera del hospital; un cuento de la colección Cuentos para crecer por dentro, avalado por la Asociación Española de Pediatría; y, de nuevo en colaboración con Bergado y con Antonio Cepillo, El corazón de Yuno. Buena parte de la recaudación obtenida con los libros ha sido destinada a distintas fundaciones o entidades de carácter asistencial y/o benéfico.

El premio Enriqueta Pascual por la Igualdad fue creado en el año 2019 por la corporación colegial con el objetivo de reconocer públicamente la labor de las personas – físicas o jurídicas- que trabajan para erradicar la discriminación y avanzar en igualdad y toma su nombre de la señora Enriqueta Pascual Gil, la primera mujer que se incorporó al ICAIB como abogada ejerciente, en el año 1956. En sus seis anteriores ediciones, el premio recayó en las señoras Victoria Ortega Benito, expresidenta del Consejo General de la Abogacía Española; Maria Eugenia Gay Rosell, exdecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona; la fundación Amadip-ESMENT; la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas Baamonde; el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro Servet y el fundador de Projecte Home Balears, TomeuCatalà Barceló