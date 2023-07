José Vicente Marí Bosó en Onda Cero: "El PP no ha tocado techo pero sí ha habido una campaña de miedo"

El diputado electo del PP, José Vicente Marí Bosó, ha estado este martes en el programa 'Más de uno Mallorca', con Elka Dimitrova. Durante la entrevista en Onda Cero Mallorca, Marí Bosó ha considerado que Alberto Núñez Feijóo, como ganador de las elecciones, debe "negociar" con los grupos parlamentarios para tratar de conformar una mayoría. "El PP no ha tocado techo pero sí ha habido una campaña de miedo por parte del PSOE", ha manifestado.

Preguntado por una hipotética repetición electoral, José Vicente Marí Bosó sostiene que la derecha "no ha tocado techo" todavía a pesar de no haber alcanzado las expectativas de conseguir una mayoría suficiente para gobernar. El resultado de las elecciones del pasado domingo no cumple las expectativas establecidas por el Partido Popular de Baleares. A pesar de que el PP ganó las elecciones, el diputado electo del PP ha asegurado en esta radio que "deben estudiar los resultados".

Además, ha declarado que "el resultado obtenido en las islas está por encima de los cuatro puntos de la media nacional", aunque ha admitido que los 'populares' no terminan de estar satisfechos. Aun así, Marí Bosó confía que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo podrá formar gobierno después de negociar con los grupos parlamentarios.