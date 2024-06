José Luis Mateo (PP balear): "Por supuesto que hubo trama Koldo en Baleares"

El diputado del PP balear José Luis Mateo lleva muchos años afiliados al partido, pero en las pasadas elecciones autonómicas de mayo Marga Prohens hizo posible que entrara con acta en el Parlament balear. Desde entonces Mateo ha vivido épocas muy "intensas" en la comisión del taxi o la comisión de investigación parlamentaria del 'caso Mascarillas' en Baleares que incluso le ha hecho replantearse estar en política. "Lo he pensado, porque ha habido momentos muy duros, pero no me voy porque compensa".

"Si alguien quiere saber la verdad, que se mire las comisiones en el canal de Youtube del Parlament balear", invita Mateo a la audiencia de Onda Cero Mallorca en una entrevista concedida este lunes al programa 'Más de uno Mallorca'. Solo de esta manera, en sus palabras, los oyentes entenderían la respuesta a las "agresiones" del portavoz del PSIB-PSOE, Iago Negueruela, en la comisión de investigación del caso Mascarillas o caso Koldo.

"Por supuesto que ha habido trama en Baleares", asevera Mateo y da una serie de datos que hizo públicos en la presentación de las conclusiones. El dictamen irá este martes a pleno parlamentario con la defensa de cada uno de los portavoces que han investigado la compra de mascarillas Armengol caso mascarillas en la pasada legislatura.

Además, apunta el diputado del PP balear y portavoz del partido en la comisión de investigación que la comisión "ha aportado luz donde había muchísima oscuridad". "Ha habido algo oscuro en esta operación y será investigada por la Unión Europea", añade. De hecho, el dictamen de la comisión podrá servir a la Fiscalía o la Comisión de la UE y marcará "un antes y un después" en los procedimientos a seguir en la administración de fondos europeos y contratos públicos.

El diputado del PP, José Luis Mateo, por cierto, ha empezado valorando la jornada electoral del 9J. Admite que la participación "ha sido baja" y él ha sido uno de los apoderados del partido desplazado a uno de los colegios electorales abiertos en Palma. "Europa se tiene que acercar a los ciudadanos, hay un camino por recorrer", es la reflexión que deja Mateo en los micrófonos de Onda Cero ante la pregunta del porqué de la alta abstención en estos comicios.

"El proyecto europeo no peligra si Europa va unida", afirma el diputado del PP balear. "Aún estamos pagando el Brexit", explica Mateo, que "provoca cierta desafección", entre otros argumentos que ha esgrimido en la entrevista concedida este lunes a Onda cero Mallorca. "Yendo todos juntos, seremos más fuertes".

Para Mateo la victoria del PP balear en las elecciones europeas es "incontestable" con un resultado "objetivo", aunque le hubiera gustado que el castigo a Pedro Sánchez "hubiera tenido más mella".

A la pregunta de si debería el presidente Pedro Sánchez convocar elecciones, Mateo responde que "no le veo yo la altura de estado ni la valentía de Macron", en referencia a la reacción del mandatario francés que sí ha convocado elecciones a finales de mes. Tampoco cree José Luis Mateo que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP en España, presente una moción de censura "si no tiene opciones".