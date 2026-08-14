Intervenidos más de 3.000 objetos en un operativo contra la venta ambulante en el Parc de la Mar

La Policía Local de Palma ha intervenido un total de 3.070 objetos en un operativo contra la venta ambulante ilegal desarrollado en la zona del Parc de la Mar. La actuación se llevó a cabo entre las 11.30 y las 12.30 horas del pasado jueves y contó con la participación de 16 agentes de la unidad de refuerzo de verano Setur, junto con policías en prácticas, según ha informado la Policía Local en un comunicado.

Durante el dispositivo, los agentes intervinieron un total de 3.070 artículos destinados presuntamente a la venta ambulante ilegal, entre los que se encontraban imanes, camisetas, gorros, bolsas, gafas, relojes y paquetes de tabaco. Debido al elevado volumen de material intervenido, la Policía Local contó con el apoyo de su camión logístico para poder trasladar todo el género.

La actuación se saldó con el levantamiento de dos actas administrativas por venta ambulante ilegal y con la elaboración de un informe judicial por un presunto delito de apropiación indebida y contra la propiedad industrial. Este nuevo dispositivo se enmarca en las actuaciones que viene desarrollando el cuerpo policial de Palma para combatir la venta ambulante ilegal en la ciudad.