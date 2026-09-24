El ilusionista Jorge Blass presenta su espectáculo ‘Ilusionarte’ los días 16, 17 y 18 de octubre en el Auditórium de Palma

Blas ha destacado en la presentación de ‘Ilusionarte’ que el espectáculo “va a la esencia de la magia” con destreza y buscando la emoción, dirigiéndose además a toda la familia. El mago ha explicado también que los cambios en la atención del público debido a las redes sociales han influido en sus espectáculos que ahora "son a ritmo de Tik Tok a veces, pasan muchas cosas", según ha dicho.

Durante una hora y 20 minutos, los espectadores disfrutarán de efectos de levitación o teletransportación, pero también interactuarán con Blas, que según ha dicho, se sirve de móviles o incluso de un dron para sus trucos.

En cuanto al espacio, el ilusionista ha remarcado que la Sala Magna del Auditórium, pese a su gran tamaño, "genera mucha cercanía" con un público local del que ha destacado su gran acogida año tras año: "Es un público que no tiene miedo a mostrar sus emociones y abierto", ha asegurado, valorando su sinceridad.

Por último, Blas ha recordado la pérdida reciente del mago Juan Tamariz del que ha asegurado “sigue vivo” en la magia y que el espectáculo incluye un homenaje reviviendo uno de sus números más conocidos.