CULTURA

El ilusionista Jorge Blass presenta su espectáculo ‘Ilusionarte’ los días 16, 17 y 18 de octubre en el Auditórium de Palma

Será la primera vez que se presente este show en las Islas con tres únicas funciones. Un espectáculo minimalista que, según Blas, mezcla "magia pura" y nuevas tecnologías.

Rodrigo de Miguel

Palma |

El ilusionista Jorge Blass presenta su espectáculo ‘Ilusionarte’ los días 16, 17 y 18 de octubre en el Auditórium de Palma
El ilusionista Jorge Blass presenta su espectáculo ‘Ilusionarte’ los días 16, 17 y 18 de octubre en el Auditórium de Palma | Rodrigo de Miguel

Blas ha destacado en la presentación de ‘Ilusionarte’ que el espectáculo “va a la esencia de la magia” con destreza y buscando la emoción, dirigiéndose además a toda la familia. El mago ha explicado también que los cambios en la atención del público debido a las redes sociales han influido en sus espectáculos que ahora "son a ritmo de Tik Tok a veces, pasan muchas cosas", según ha dicho.

Durante una hora y 20 minutos, los espectadores disfrutarán de efectos de levitación o teletransportación, pero también interactuarán con Blas, que según ha dicho, se sirve de móviles o incluso de un dron para sus trucos.

En cuanto al espacio, el ilusionista ha remarcado que la Sala Magna del Auditórium, pese a su gran tamaño, "genera mucha cercanía" con un público local del que ha destacado su gran acogida año tras año: "Es un público que no tiene miedo a mostrar sus emociones y abierto", ha asegurado, valorando su sinceridad.

Por último, Blas ha recordado la pérdida reciente del mago Juan Tamariz del que ha asegurado “sigue vivo” en la magia y que el espectáculo incluye un homenaje reviviendo uno de sus números más conocidos.

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