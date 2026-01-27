La IGP Sobrasada de Mallorca se reivindica en Madrid Fusión como uno de los grandes emblemas gastronómicos de la isla

Mallorca vuelve a situar su gastronomía en el centro de la promoción turística con su participación en Madrid Fusión, el congreso gastronómico de referencia que se celebra estos días en IFEMA. El Consell de Mallorca cuenta este año con un amplio stand desde el que muestra el potencial del producto local como atractivo turístico, especialmente fuera de la temporada alta.

Entre todos los productos presentados, la IGP Sobrasada de Mallorca ha sido uno de los grandes reclamos de la feria y protagonista del show cooking inaugural, que despertó el interés de numerosos visitantes y profesionales del sector. Así lo ha explicado en Onda Cero Nuria Basilio, representante de la IGP, quien destaca que “todo el mundo se acerca, algunos porque ya la conocen y otros porque quieren descubrir en qué se diferencia la sobrasada de Mallorca del resto”.

Uno de los principales objetivos de esta acción promocional es precisamente diferenciar la Sobrasada de Mallorca de otras elaboraciones similares que existen tanto en la península como en otros territorios. “Mucha gente cree conocer la sobrasada, pero cuando prueba la de Mallorca se da cuenta de que no tiene nada que ver”, señala Basilio, quien subraya la importancia de explicar al consumidor las características del producto, las variedades —incluida la Sobrasada de Mallorca de Cerdo Negro— y la distinción entre sobrasada dulce y picante.

La presencia en Madrid Fusión permite llegar tanto al público general como a profesionales de la hostelería y la restauración, además de visitantes internacionales. “Muchos no conocen la sobrasada de Mallorca y otros, del sector Horeca, se interesan por cómo pueden conseguir este producto”, explica Basilio. Para ello, la IGP cuenta con material informativo en el que se detallan los elaboradores inscritos y se recuerda la importancia de identificar el producto auténtico a través del sello de la IGP.

Además de Madrid Fusión, la IGP Sobrasada de Mallorca tiene prevista su presencia en otras ferias y encuentros gastronómicos a lo largo de 2026, como Alimentaria, Horeca o la Feria de las Islas Baleares, con el objetivo de seguir ampliando su visibilidad y consolidar su posicionamiento en el mercado.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

La promoción de la sobrasada en este tipo de eventos refuerza el papel de la gastronomía como parte esencial de la identidad de Mallorca y como herramienta clave para atraer visitantes interesados en la cultura, el producto local y las tradiciones de la isla.

Client Challenge

JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed.

A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.