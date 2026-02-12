Ibiza Luxury Destination colabora con Ibiza Preservation con una donación de 2.500€ para la protección del entorno natural de la isla.

Ibiza Luxury Destination reafirma su compromiso con la sostenibilidad y la conservación del patrimonio natural de la isla mediante una colaboración con Ibiza Preservation, a la que ha hecho entrega de 2.500 euros destinados a apoyar sus proyectos medioambientales.

Esta aportación contribuirá directamente a iniciativas clave impulsadas por la fundación, entre ellas la protección de la lagartija ibicenca, una especie emblemática de las Pitiusas que actualmente se encuentra en riesgo de extinción debido a la pérdida de hábitat y la presencia de especies invasoras

Ibiza Luxury Destination, asociación que agrupa a empresas líderes del sector del turismo premium en la isla, considera que el turismo de alta gama debe ir de la mano del respeto y la preservación del entorno que hace de Ibiza un destino único a nivel mundial.

“Nuestro entorno natural es uno de los mayores valores de Ibiza. Apoyar a IbizaPreservation es una forma de contribuir activamente a la conservación de la biodiversidad y al futuro sostenible de la isla”, destacan desde Ibiza Luxury Destination.

IbizaPreservation trabaja desde 2008 en la protección de los ecosistemas terrestres y marinos de Ibiza y Formentera, impulsando proyectos de conservación, educación ambiental y sensibilización dirigidos tanto a residentes como a visitantes.

“Las colaboraciones con entidades comprometidas como Ibiza Luxury Destination son fundamentales para seguir desarrollando programas de conservación que protejan la riqueza natural de nuestras islas”, señala Inma Saranova, directora ejecutiva de IbizaPreservation.

Esta alianza refleja una visión compartida: que el desarrollo turístico y la protección del medio ambiente no solo pueden coexistir, sino que deben avanzar juntos para garantizar la sostenibilidad de Ibiza a largo plazo.