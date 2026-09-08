El Ibavi proyecta una promoción de 60 viviendas públicas en Marratxí que comenzarán a construirse a principios de 2027

El Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) impulsa una promoción de 60 viviendas públicas de alquiler en Marratxí, cuyas obras está previsto que comiencen a principios de 2027 y que duren aproximadamente un año y medio.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado este martes el proyecto, que se enmarca en el plan de choque del Govern en colaboración con los ayuntamientos, para facilitar vivienda asequible a ciudadanos residentes en las Islas.

La promoción, según ha informado el Govern en un comunicado posterior, está situada en la calle Mariano Gómez Ulla Metge, 12-16, en el Pont d'Inca, y se construirá sobre cuatro parcelas cedidas gratuitamente por el Ayuntamiento de Marratxí al Ibavi.

Las viviendas se adjudicarán con carácter preferente a personas empadronadas en el municipio que acrediten una residencia continuada y efectiva en Marratxí de al menos diez años.

El proyecto contempla un edificio de planta baja y cuatro plantas con 60 viviendas públicas de alquiler, cinco de ellas adaptadas para personas con discapacidad.

Del total, 28 serán de un dormitorio, con superficies de entre 48,8 y 56,1 metros cuadrados (m2), y 32 de dos dormitorios, de entre 60,3 y 65,5 m2. También se construirán 26 plazas de aparcamiento, cinco adaptadas, y un local de 296,7 m2 en la planta baja.

La promoción contará con una superficie total construida de 6.365,8 m2 y un presupuesto estimado de unos 11,9 millones de euros, impuestos excluidos.

El proyecto está cofinanciado por el Plan 20.000 del Ministerio de Vivienda, a través del Consell de Mallorca, correspondiente a la anualidad 2024, y por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La previsión es que las obras empiecen a principios de 2027, y tengan un plazo de ejecución de 17 meses.

La presidenta ha encabezado el acto de presentación del proyecto, que forma parte del plan del Govern "para aumentar la oferta de vivienda asequible para ciudadanos residentes en las islas; es decir, más vivienda asequible para la gente de aquí".

En la presentación también han participado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela.

En total, ha destacado Prohens, el Govern impulsa en el conjunto de Baleares más de 1.500 viviendas públicas en nuevas promociones del Ibavi, destinadas a residentes.

Tanto esta promoción de Marratxí como la mayoría de los proyectos del Ibavi se benefician del procedimiento exprés incorporado por el Govern mediante la declaración como inversión de interés autonómico para agilizar y abreviar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, al igual que otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios.