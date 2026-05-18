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La Guardia Civil detiene al sospechoso de una oleada de hurtos y daños en Artà, gracias a las redes sociales

Las redes sociales, permitieron localizar al sospechoso en Felanitx

Onda Cero Mallorca

Palma |

La Guardia Civil detiene al sospechoso de una oleada de hurtos y daños en Artà, gracias a las redes sociales
La Guardia Civil detiene al sospechoso de una oleada de hurtos y daños en Artà, gracias a las redes sociales | Europa Press

La Guardia Civil ha detenido al supuesto responsable de una serie de hurtos, daños en vehículos y amenazas en Artà que había generado una gran alarma entre los vecinos del municipio. La investigación se inició a raíz de múltiples denuncias y los propios vecinos, preocupados por la situación, llegaron a difundir la imagen del sospechoso a través de las redes sociales.

Fue precisamente esa difusión lo que permitió su detención. Un vecino de Felanitx reconoció al hombre por la calle el pasado miércoles y alertó de inmediato a los agentes, que desplegaron un dispositivo de búsqueda y lograron localizarle en la zona.

El detenido, de 43 años, queda como presunto autor de cinco delitos de daños en vehículos, de grabar sin consentimiento a mujeres y menores, y de diversos hurtos en establecimientos de restauración. Fue puesto a disposición de un juez de Manacor el pasado jueves.

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