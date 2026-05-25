El Govern lanza Ibrelleu, un programa de ayudas para facilitar el relevo generacional en los negocios de Baleares

El Govern ha presentado este lunes Ibrelleu, una nueva convocatoria de subvenciones destinada a facilitar el relevo generacional en las empresas de las islas. El programa nace tras un análisis que ha revelado que la mitad de los negocios que prevén cerrar por jubilación en los próximos cinco o seis años aún no sabe a quién dejará las llaves.

El conseller d'Empresa, Autònoms i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha subrayado que se trata de negocios viables y con fuerte arraigo territorial que, por falta de un sucesor, se ven abocados al cierre. Actualmente hay unas 50 operaciones en marcha dentro del programa, con 15 de ellas a punto de cerrarse.

Las ayudas pueden alcanzar los 12.000 euros por beneficiario y se articulan en dos líneas. La primera, de hasta 8.000 euros, está destinada a cubrir los gastos de notaría, asesoramiento y trámites administrativos propios de la transición. La segunda, de hasta 6.000 euros, tiene un perfil más tecnológico y está pensada para modernizar el marketing y las redes sociales del negocio. Una empresa o autónomo puede concurrir a ambas líneas, pero con ese límite conjunto de 12.000 euros.

Para acceder al programa, los negocios deben acreditar una antigüedad mínima de 15 años. También tienen prioridad aquellos establecimientos que cuenten con el sello de Emblemàtics otorgado por el Govern, así como los emprendedores que participen en el programa de mentorización de la Agencia de Desarrollo.

Uno de los negocios incorporados a Ibrelleu es la mercería La Veneciana de Palma, uno de los comercios más antiguos y reconocidos de la ciudad con 85 años de historia y tres generaciones a sus espaldas. Su administrador, Pere Arbona, ha explicado que se sumaron al programa para ganar visibilidad y recibir asesoramiento en el proceso de traspaso, ya que la familia no cuenta con un sucesor dentro de su entorno cercano. Arbona ha destacado que se trata de la única mercería especializada que queda no solo en Palma, sino en todas las islas.

El programa se dirige también a emprendedores y autónomos que buscan una oportunidad de negocio ya consolidado. La Conselleria trabaja junto a la red de agentes de desarrollo local de los ayuntamientos de Baleares para identificar negocios en los cascos urbanos de cada municipio y acompañar a los futuros titulares con formación y mentorización durante todo el proceso de transición.