El Govern insiste en sus políticas de contención y aunque admite que "se ha tocado techo" en volumen de turistas, rechaza decrecer

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha respondido a las preguntas sobre la manifestación del próximo domingo con las medidas tomadas por el ejecutivo sobre las plazas turísticas, los cruceros o el alquiler ilegal; y en cuanto al posicionamiento a favor de la manifestación de Rosario Sánchez, secretaria de Estado de Turismo, ha pedido "coherencia" a la izquierda por las políticas en legislaturas anteriores, recordando que "se aprobaron 115.000 plazas turísticas" bajo el Govern encabezado por el PSIB.

Costa ha dicho que entiende el malestar de la ciudadanía, y en cuanto a los resultados de las medidas llevadas a cabo a nivel autonómico, ha admitido que, si bien ha seguido habiendo crecimiento turístico en los últimos tres años, este ha sido mucho menor, pasando de niveles del 8 por ciento anual en temporada alta a un 0’7.

En cuanto al volumen de visitantes, ha reiterado que "se ha tocado techo" pero rechaza decrecer por las consecuencias: "Mucha gente tendría que hacer las maletas", ha dicho, pidiendo a quienes lo defienden "que expliquen todo lo que implicaría a la población.