El Govern implantará un "copiloto electrónico" para mejorar la seguridad en la red ferroviaria de Mallorca

El Govern ha comenzado a implantar en Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) un nuevo sistema de seguridad ferroviaria, el denominado Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), que funciona como un "copiloto electrónico". Entre otras cuestiones, el nuevo sistema supervisará de forma constante la velocidad de los trenes y metros y controlará las frenadas o paradas de forma automática cuando se detecte algún tipo de incidencia.

La medida, que supondrá una inversión de más de 50 millones de euros, comenzará a implementarse este año a través de un proyecto piloto que, en el caso del metro, estará operativo a partir de 2027. A partir de entonces comenzará su puesta en marcha en la red de trenes y abarcará toda la red ferroviaria de Mallorca entre 2028 y 2029.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, han visitado de la mano de un responsable técnico el centro de tráfico centralizado (CTC) para conocer de primera mano las fases del proyecto y el impacto que tendrá en la seguridad ferroviaria de Mallorca. "Con la implantación de este sistema damos un paso más en materia de seguridad y modernización del servicio. Es una tecnología puntera que sitúa la red de SFM al nivel de los estándares europeos más exigentes", ha destacado Prohens.

El sistema, ha detallado, funciona como un "copiloto electrónico" que supervisa de forma constante la velocidad de los trenes, controla las órdenes de frenada o parada e interviene su se produce cualquier acceso o incidencia de forma automática. De esta forma, ha destacado la líder autonómica, se reducirá de manera significativa "el riesgo asociado al factor humano" y se garantizará una "comunicación constante entre la vía, los convois y los centros de control".

La presentación formal del ERTMS, que ya había sido anunciado en reiteradas ocasiones, ha tenido lugar en medio de las negociaciones abiertas en materia de seguridad entre la gerencia de SFM y los trabajadores. Ambas partes se volverán a reunir esta semana con la intención de avanzar en las medidas propuestas por el comité de empresa, que ha advertido que la amenaza de paros parciales crece a medida que se dilatan las conversaciones.