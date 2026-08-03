El Govern construirá 323 viviendas públicas en Palma para personas con 15 años de residencia legal

El Govern balear y el Consell de Mallorca han firmado un convenio para iniciar la tramitación esta legislatura de este proyecto estratégico residencial al lado del Velódromo Illes Balears. Se trata del primer proyecto de este tipo y está valorado en 4'6 millones de euros.

Desde el ejecutivo aseguran que se podrá tramitar en un año y medio gracias a la ley autonómica de proyectos residenciales estratégicos, y que sin esta se hubiesen tardado un mínimo de 10 años. El Govern ha destacado que sumarán hasta 1.209 viviendas públicas tramitadas a lo largo de la legislatura con una inversión prevista de 228 millones de euros en total.

Según ha expresado la presidenta del Govern, Marga Prohens, "nunca se había hecho tanta vivienda pública y protegida en nuestras islas", añadiendo que por primera vez se ha añadido como requisito indispensable la residencia legal en las Islas, porque ha dicho, la política de vivienda del Govern "no es para que venga más gente".

El proyecto, con 33.000 metros cuadrados de superficie, incluye la cesión al Consell de Mallorca de hasta 35 de estas viviendas destinadas a uso social, un espacio para ensayo cultural y 3.000 metros cuadrados para la futura casa de la Infancia del IMAS.

Sobre cuándo podrán ser una realidad estas viviendas, el conseller de vivienda y movilidad, José Luis Mateo, ha admitido que aún es pronto para calendarizar aspectos concretos de la tramitación, pero ha destacado que se dejará iniciada la tramitación en esta legislatura y se agilizará el proceso al declararlo estratégico en la siguiente.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han culpabilizado a la oposición de la falta de construcción la pasada legislatura y del aumento en un 75 por ciento del precio de la vivienda en las Islas.