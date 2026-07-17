El Govern condena la "vandalización" de comercios y pide a los manifestantes contra el turismo que sean "pacíficos"

El Govern ha condenado la "vandalización" de comercios en el marco de las protestas contra la saturación turística y ha pedido a quienes se manifiesten en Palma el próximo domingo 26 de julio que lo hagan de manera "pacífica".

De este modo se ha expresado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada tanto por la protesta convocada por Menys Turisme, Més Vida como por la polémica suscitada a raíz de la detención de dos jóvenes activistas acusadas de vandalizar cinco inmobiliarias.

"El Govern siempre defiende y seguirá defendiendo que todas las manifestaciones llevadas a cabo de manera normal, siguiendo las normas de convivencia y de manera pacífica son legales y legítimas", ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La también consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local ha expresado su "máximo respeto" por la protesta que recorrerá las calles de Palma, pero ha pedido que sea "pacífica" y que respete "el marco de convivencia y a todas las personas que están en las Islas".

Pese a ser preguntada en diferentes ocasiones por la opinión del Govern sobre la detención de las dos activistas, quienes quedaron en libertad provisional tras pasar a disposición judicial, Estarellas ha rehusado hacer valoraciones.

"No conocemos el detalle de la actuación", ha dicho para justificar su negativa a valorar la proporcionalidad o no de la actuación policial. "Creemos que cualquier acción debe estar justificada, pero no conocemos los detalles", ha insistido.

"Estas actuaciones son de la Guardia Civil y desde el Govern solo podemos expresar nuestro respeto. Máximo respeto, pero evidentemente el rechazo a cualquier acto violento, incitación a la violencia o vandalización de comercios", ha señalado. "No se pueden normalizar acciones contra comercios que están llevando a cabo actividades lícitas, regladas y normalizadas", ha añadido.