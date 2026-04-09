El Govern balear admite el "impacto" de la guerra en la economía y teme una etapa inflacionista

El Govern balear ha reconocido este jueves que la guerra en Oriente Medio va a tener un impacto directo en la economía de Baleares. "Una piedra en el camino", ha dicho el conseller de Economía y Hacienda, Antoni Costa, en los micrófonos de Onda Cero.

Dada la "volatilidad" de la situación internacional que ha generado incertidumbre y un gran impacto en la economía mundial, el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, no descarta una etapa inflacionista que puede trucar las previsiones de crecimiento económico del ejecutivo.

La economía de las Islas creció un 3% en 2025 y consolida un ciclo de expansión sostenida, aunque no descarta una moderación del crecimiento este año por la guerra. El Govern balear de momento habla de "impacto limitado" de la guerra en el turismo, aunque bajen la demanda, el gasto y las estancias.

CAMPAÑA DE LA RENTA EN BALEARES

Una vez ha arrancado la campaña de la renta del 2025, el conseller de Economía y Hacienda invita a los contribuyentes a comprobar las 24 deducciones autonómicas que pueden hacerles pagar menos, porque "el borrador de la declaración de la renta no las incluye", explica Costa.

La campaña de la renta arranca con nuevas ventajas fiscales en Baleares, más ayudas para autónomos y una deducción inédita por viviendas ocupadas ilegalmente. Además, se mantiene la deducción para arrendadores, que según Antoni Costa, ha animado a 500 propietarios arrendar sus viviendas.

También habrá más ventajas fiscales para los autónomos y un aumento de los límites para determinadas familias. Las deducciones fiscales autonómicas en la campaña de la renta anterior beneficiaron a 111.418 contribuyentes de Baleares que lograron ahorrarse 39,2 millones de euros, según los cálculos del ejecutivo.