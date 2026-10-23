El Govern aprueba un techo de gasto de 7.160 millones de euros para 2027

LEER MÁS Marga Prohens anuncia un segundo paquete de 125 millones de euros para compensar las subidas de los hidrocarburos

El Consell de Govern ha aprobado este viernes un techo de gasto de 7.160,88 millones de euros, 598 millones de euros más (+9,1 por ciento) que los actuales presupuestos autonómicos y más de 1.200 millones más en relación a la legislatura pasada. Es de nuevo, según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el techo de gasto, paso previo a la elaboración de las cuentas autonómicas, más alto de la historia del archipiélago.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha destacado que el Govern lleva cuatro años presentado presupuestos con déficit cero. Igualmente, ha informado que las medidas tributarias anunciadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General están incluidas en el anteproyecto de la ley de presupuestos autonómicos y se prevé que tengan un impacto de 55 millones de euros.

Los presupuestos de 2027, cuyo anteproyecto ya está redactado, también incluyen el segundo paquete de 125 millones de euros para compensar las subidas de los hidrocarburos sobre las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos, que también anunció Prohens. En cuanto a la gratuidad del transporte público, el anteproyecto de ley contempla que llegará una partida de 63 millones de euros del Gobierno, así como la aportación que la Comunidad Autónoma lleva haciendo desde el primer año que se impulsó esta medida.

NEGOCIACIONES CON LOS GRUPOS

El conseller comenzará una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios la próxima semana para negociar a posible aprobación del techo de gasto y de los presupuestos. La voluntad del Govern, ha subrayado Costa, es aprobar las cuentas autonómicas para 2027. Sin embargo, ha limitado las negociaciones a cuestiones que "formen parte de la materia presupuestaria".

Así, ha cerrado la puerta a negociar otras cuestiones, del mismo modo que hizo con el techo de gasto y las cuentas de 2025, que finalmente no salieron adelante. "Si con lo que hay incluido --en los presupuestos-- hay voluntad de negociación, nos podremos entender.Si se mezclan otras cuestiones, no hay nada que negociar", ha remarcado.

Igualmente, ha recordado que Vox ha sido el grupo con el que el Govern ha aprobado dos presupuestos y que, por ello, es "bastante más probable" que salgan adelante con este grupo que con el resto. "Vox dijo que no veía con malos ojos las medidas fiscales. A partir de aquí, veremos", ha añadido.

DETALLE DEL TECHO DE GASTO

El titular de Economía, Hacienda e Innovación ha subrayado que, nuevamente, se toma como referencia indicativa un déficit máximo equivalente al 0,0 por ciento del PIB previsto. Por lo tanto, y por cuarto ejercicio consecutivo, se prevé un escenario de equilibrio presupuestario. Se calcula que los ingresos no financieros para el 2027 ascenderán hasta los 6.707,47 millones de euros, lo que representa un incremento del 16,2 por ciento respecto a los ingresos previstos inicialmente para el año 2025. Los 453,4 millones restantes corresponden a los ajustes de contabilidad nacional.

En conjunto, mejoran las previsiones de ingresos tributarios incluidos en los capítulos uno y dos, de impuestos directos e indirectos, respectivamente, pasando de los 5.938,57 millones en 2025 a los 6.666,85 millones previstos para el 2027, un incremento de 728,28 millones debido a la vitalidad de los indicadores de actividad económica.

Los ingresos provenientes del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) ascienden hasta los 2.844,04 millones (+11 por ciento). En el caso de los ingresos provenientes del impuesto sobre el valor añadido (IVA), se prevén 1.950,16 millones de euros, un 18,63 por ciento más que en 2025.

Por otro lado, Costa ha señalado que la aportación neta de Baleares al sistema de financiación autonómica mediante los fondos que afectan al archipiélago (el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, el Fondo de Suficiencia Global y el Fondo de Convergencia) disminuye en 80,04 millones de euros. En conjunto, la Comunidad es aportadora neta con un importe agregado de -545,97 millones de euros.

En cuanto a los tributos cedidos, se prevé ingresar 950,64 millones del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y AJD (+12,35 por ciento) y 84,05 millones del impuesto sobre sucesiones y donaciones (28,48 por ciento), entre otros. Además, con el tributo propio del impuesto sobre las estancias turísticas, se prevé una recaudación de 149,41 millones de euros, basándose en unas perspectivas de actividad turística similares a las de 2026.

El conjunto de transferencias corrientes y de capital previstas a favor de la Comunidad Autónoma -excluyendo las del sistema de financiación autonómica- aumenta un 25,8 por ciento respecto a 2025, hasta los 470,78 millones: 286,89 millones de ingresos de conferencias sectoriales y otras aportaciones del Estado, 152,27 millones del Factor de Insularidad y 31,62 millones de aportaciones de la Unión Europea.