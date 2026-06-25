El Govern aprueba una nueva ley de costas que contempla la protección de las construcciones tradicionales

El Consell de Govern ha aprobado el proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de Baleares, que entre sus principales medidas contempla la protección de las construcciones tradicionales, la limitación de la velocidad de las embarcaciones y la agilización de determinados trámites.

Lo han anunciado la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en la rueda posterior a la reunión del Consell de Govern de este jueves, que excepcionalmente se ha celebrado en Eivissa.

El texto, una vez superado el periodo de exposición pública y haber recibido luz verde por parte del Govern, llegará ahora al Parlament para su tramitación y eventual aprobación.

De salir adelante, se convertiría en la primera ley autonómica de costas de Baleares, que asumió las competencias en esta materia --algo contemplado en el Estatut d'Autonomia-- hace ya tres años.

"Se puede entender como una anomalía que no hubiéramos regulado la ordenación del litoral, especialmente en un archipiélago con tantos kilómetros de costa. Con esta ley buscamos la sostenibilidad económica, social y ambiental, el equilibrio entre la actividad humana y la conservación", ha explicado Prohens.

Esta ley, ha celebrado, es una oportunidad para que el litoral balear deje de estar sometido a una normativa "hecha en un despacho de Madrid, de dentro de la M-30, por personas que no entienden la realidad insular".