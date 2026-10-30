El Govern apela a la "responsabilidad" ante la convocatoria de Blocus y exige refuerzos a la Delegación del Gobierno

LEER MÁS La Policía Nacional de Baleares insiste en que no hay nada convocado ni Blocus existe en Baleares

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha apelado a la "responsabilidad" ante la convocatoria de Blocus para concentrarse este viernes en Palma y ha reclamado a la Delegación de Gobierno un refuerzo especial de los efectivos para garantizar la seguridad.

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, el también vicepresidente ha asegurado que la Delegación no ha trasladado información al Govern sobre si hay un dispositivo preparado. "No nos han comunicado nada", ha lamentado.

Según Costa, el Ejecutivo balear "siempre ha sido respetuoso con todas las manifestaciones que se desarrollan de forma pacífica". Sin embargo, la concentración convocada por redes sociales este viernes en Palma "aparentemente no es pacífica".

"No podemos aceptar que se puedan producir disturbios y se convoque una manifestación apelando ya a la violencia", ha reprobado, a la vez que ha trasladado su "máxima condena" a este tipo de convocatoria de "grupos radicales y violentos".

Igualmente, ha insistido en reclamar a la Delegación del Gobierno en Baleares que refuerce los dispositivos de seguridad, incorpore más efectivos, refuerce la inteligencia policial y garantice la coordinación efectiva con las policías locales para prevenir posibles incidentes.

Con todo, el portavoz ha deseado que la Delegación de Gobierno tenga un dispositivo previsto y que no se produzca ningún tipo de incidente.