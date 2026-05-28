ECONOMIA

El Govern activa 13,5 millones en ayudas para el sector del transporte por el alza del combustible

El paquete, el mayor desde la guerra de Ucrania, amplía los beneficiarios a taxis, VTC y autobuses e incluye por primera vez un plan de achatarramiento

Onda Cero Mallorca

Palma |

Imagen de archivo de un barco de mercancias
Imagen de archivo de un barco de mercancias | Onda Cero Mallorca

El Govern ha puesto en marcha un paquete de ayudas de 13,5 millones de euros dirigido a los profesionales del transporte de las islas para paliar el impacto del encarecimiento del combustible. Se trata del mayor despliegue de este tipo de subvenciones desde la guerra de Ucrania, cuando el Govern destinó 6,5 millones exclusivamente al transporte de mercancías.

En esta ocasión, el abanico de beneficiarios es mucho más amplio. Podrán acceder a las ayudas los transportistas de mercancías, los taxistas, los vehículos de transporte con conductor (VTC) y los autobuses. Además, por primera vez se incluye un plan de achatarramiento para facilitar la renovación de las flotas más antiguas y menos eficientes.

El sector del taxi ha recibido con satisfacción el anuncio. El presidente de la cooperativa de taxis de Mallorca, Biel Moragues, ha celebrado que por primera vez se incluya al colectivo en este tipo de subvenciones y ha valorado positivamente tanto la cuantía como la agilidad del trámite, que se resolverá por orden de entrada y de forma telemática. Aunque ha señalado que las ayudas no cubren todo lo perdido.

Los transportistas de mercancías también han valorado la medida. Desde el sector han subrayado que el encarecimiento del combustible ha golpeado especialmente a las empresas que operan en las islas, donde la insularidad encarece aún más los costes logísticos, y han pedido que este tipo de ayudas se consoliden más allá de situaciones de emergencia puntual. El presidente de la agrupación de mercancías y vicepresidente de la Federación de Transportes de Baleares Ezequiel Horrach ha agradecido las ayudas, aunque afirma que son muy bajas.

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha destacado que uno de los ejes del programa es la simplificación administrativa. Las solicitudes podrán presentarse previsiblemente a lo largo del mes de junio. Las islas con doble insularidad recibirán un trato diferenciado: Menorca e Ibiza verán incrementadas sus ayudas un cinco por ciento, mientras que Formentera contará con un diez por ciento adicional.

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