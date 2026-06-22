El Gobierno critica a Baleares por haber puesto trabas al proceso de regularización de migrantes

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la medida tras una reunión esta mañana en Palma con las más de 40 entidades colaboradoras en las Islas, y ha criticado los intentos de gobiernos del PP como el de Marga Prohens para que no saliera adelante: "No solamente se recurrió y se intentó que se paralizara el procedimiento [...], sino que en algunos de estos territorios se han puesto trabas para hacer los informes de vulnerabilidad o para acceder a documentos", ha dicho.

La ministra no ha dado cifras de cuantas solicitudes de regularización ha habido en Baleares hasta el momento, pese a que la visita tenía como objetivo conocer la evolución del proceso, que concluye el próximo 30 de junio, y tampoco ha aclarado si blindarán la medida en el Congreso antes de las próximas elecciones, como les habían pedido las entidades, aunque no ha cerrado la puerta a que prosiga en el futuro: "No es un punto y final, sino que se enmarca en una política mucho más amplia, donde la escucha a la sociedad civil y a las entidades colaboradoras y también a la Administración es el ejemplo de la buena política, que pone en el centro mejorar la vida de la gente", ha sentenciado.

Saiz también ha visitado los dispositivos de atención humanitaria para atender a las personas que llegan a nuestras costas. Recordemos que, en lo que va de 2026, han llegado casi 2.300 personas migrantes a las Islas, y que en 2025 las llegadas por vía marítima irregular a Baleares supusieron el 22% del total en todo el Estado.

Por su parte, el Govern ha acusado al Gobierno central de "deslealtad institucional" por no haber avisado de la visita de la ministra Elma Saiz. El Ejecutivo autonómico ha criticado que no haya recibido ninguna comunicación oficial sobre esta visita, una situación que evidencia, dicen, "la falta de coordinación y de voluntad del Gobierno de España de escuchar a las comunidades autónomas".