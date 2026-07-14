El Gobierno aprueba el reparto de 35 millones a las CCAA para la acogida de infancia migrante no acompañada, 2 millones para Baleares

La propuesta, aprobada este martes en Consejo de Ministros, se verá sometida a decisión en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que tendrá lugar este jueves.

Según ha informado el Ministerio de Juventud e Infancia en un comunicado, debido a su situación geográfica, las comunidades autónomas de Canarias y Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla "se ven afectadas por una mayor presión migratoria", por lo que reciben una mayor asignación presupuestaria.

En este caso, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, a Baleares 2 millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla 4 millones de euros.

El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Las que más fondos recibirán serán: Andalucía (4 millones), Cataluña (3,65 millones), Comunidad de Madrid (3,63 millones) y Comunidad Valenciana (2,59 millones). Las que menos recibirán son: La Rioja (229.185 euros), Cantabria (236.422 euros) y Asturias (255.722 euros).

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha destacado que "el Gobierno vuelve a demostrar su compromiso con la infancia" y que "España es hoy un país referencia en la acogida solidaria de infancia migrante no acompañada y los derechos humanos". Así, ha afirmado que "el mecanismo de acogida solidaria y vinculante aprobado por el Gobierno ha sido un éxito y las comunidades autónomas han recibido toda la ayuda por parte del Estado para que así fuese".

Por ello, ha subrayado que este nuevo crédito "demuestra el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España para contribuir al sostenimiento de los sistemas de acogida autonómicos y para garantizar el interés superior de niños, niñas y adolescentes".