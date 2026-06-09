La Fundación Casa Planas carga contra el Consell de Mallorca por el nulo apoyo a la digitalización de su archivo

La directora de la Fundación Casa Planas, Alelí Mirelman, pasa por los micrófonos de Onda Cero Mallorca con motivo del Día Internacional de los Archivos para reclamar más apoyo institucional a uno de los mayores fondos fotográficos de Europa dedicados al turismo.

La Fundación Casa Planas ha aprovechado la conmemoración del Día Internacional de los Archivos para reivindicar la importancia de preservar el archivo privado más nutrido de toda Europa con documentos, fotografías y postales absolutamente relevantes de la historia viva de Baleares.

Casa Planas fue Premio Onda Cero Mallorca del Turismo y ahora, convertida en Fundación, ha comenzado con la digitalización de los cuatro millones de imágenes y postales que conforman el archivo, que dejó el empresario y fotógrafo Josep Planas i Montanyà. Desde hace diez años su nieta, Marina Planas, está al frente de Casa Planas e intenta recuperar y divulgar su legado.

Ahora que el Govern balear ha concedido una pequeña subvención a la fundación, su directora Alelí Mirelman, ha confirmado a Onda Cero que la digitalización del archivo avanza, aunque critica duramente la pasividad del consell insular de Mallorca, que cuenta con la competencia de gestión del patrimonio local.

“El Consell de Mallorca todavía no se ha pronunciado y no se ha comprometido ni con un euro a la conservación de este archivo, cosa que es incomprensible”, asegura Mirelman durante la entrevista, en la que recuerda que la institución insular es la competente en materia de patrimonio y conservación de archivos.

El archivo que reúne millones de fotografías, postales, documentos y materiales que reflejan la evolución del turismo y de la sociedad mallorquina a lo largo de décadas, ya está siendo inventariado y digitalizado, gracias a la subvención del Govern de les Illes Balears y el esfuerzo privado del equipo de Casa Planas.

Según explica Mirelman, la entidad atraviesa una nueva etapa tras constituirse formalmente como fundación, un paso que permitirá profesionalizar aún más la gestión de un proyecto que lleva más de una década impulsado por Marina Planas, nieta del fotógrafo. Por ello, la directora destaca especialmente la aportación de 100.000 euros concedida este año por el Govern balear, una ayuda que ha permitido iniciar una fase clave para el futuro del archivo: el inventariado y catalogación de sus fondos.

“Estamos descubriendo joyas. Sabíamos que estaban ahí, pero muchas permanecían en cajas y era muy difícil localizarlas. Ahora estamos creando una base de datos que nos permite conocer realmente qué tenemos”, explica. De hecho, el trabajo realizado desde enero ya ha permitido inventariar alrededor de 500.000 fotografías, aunque la magnitud del reto sigue siendo enorme. “Todavía queremos inventariar más de tres millones de fotografías, por lo que nos queda muchísimo trabajo por hacer”, señala.

Además de la conservación documental, Casa Planas continúa impulsando iniciativas para acercar el archivo a la ciudadanía. Entre ellas destacan los Architours, visitas guiadas mensuales que permiten conocer las instalaciones y descubrir la historia que esconden sus fondos. Mirelman anima a los mallorquines a participar en estas actividades y definió los archivos como “las tripas de la historia”.