El francés Aboubaka Soumahoro ya es oficialmente nuevo jugador del Mallorca

El defensa parisino de 21 años llega cedido del Hamburgo alemán hasta final de temporada. Se trata de la tercera incorporación del Mallorca este verano tras las de Adri Fuentes y Arnau Puigmal.

Aboubaka Soumahoro, que ha sido presentado oficialmente por el club bermellón este viernes, ha asegurado que "no dudó" al saber del interés del Mallorca y que está deseando empezar para ayudar al equipo a subir a Primera: "Estoy muy contento por esta oportunidad y pienso dar lo mejor de mí mismo, estoy deseando empezar; con la acogida, siento realmente que es un club familiar y me gustaría formar parte de esta familia; al venir aquí, mi objetivo está claro: ayudar al equipo al máximo para poder volver a la Liga", ha dicho.

Además de en el Hamburgo, donde vivió otra cesión al AS Saint Étienne en la segunda mitad de la pasada campaña, Soumahoro ha jugado en el Paris FC y en la cantera del Paris Saint Germain, y ha sido también internacional en categorías inferiores de la selección francesa.