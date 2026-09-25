Un fotoperiodista denuncia la agresión de los antidisturbios en la manifestación contra la saturación turística en Palma

Un fotoperiodista ha presentado una denuncia por la agresión que habría sufrido por parte de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional durante la cobertura de la manifestación contra la saturación turística, convocada en Palma el pasado 26 de julio por Menys Turisme, Més Vida.

En la denuncia dirigida al Tribunal de Instancia de Palma, el profesional expone que, en el momento de los hechos, ejercía de 'freelance' al tratar de fotografiar y grabar la protesta para su posterior difusión. Así, ha alegado que durante la cobertura portaba, de manera "perfectamente visible", material destinado a la captación de imágenes, concretamente una cámara fotográfica y un teléfono móvil.

El reportero gráfico alega que, antes de resultar agredido, ya se había producido una carga policial pero el dispositivo se estaba replegando. Posteriormente, se inició una segunda acometida por parte de los agentes en la que resultó herido el denunciante, que afirma que "no lanzó objeto alguno, ni realizó gesto de amenaza, ni adoptó actitud ofensiva frente a los funcionarios".

Asimismo, ha apuntado que segundos antes se había sacado cámara y el móvil para registrar la sucesión de los hechos, además de situarse detrás de una papelera a modo de protección. Fue en ese instante cuando asevera que uno de los agentes de emplear una porra --aparentemente extensible-- para darle un "fuerte golpe en la cabeza".

Para justificar estas acusaciones, el fotoperiodista adjunta diferente material gráfico y audiovisual que corroborarían su versión de los hechos. Además, se añaden fotografías que atestiguarían las lesiones y un parte médico. Por estos motivos, el fotoperiodista señala que se podría haber cometido los posibles delitos de lesiones, contra la integridad moral y contra el ejercicio de los derechos cívicos.

En ese sentido, solicita al juzgado que lleve a cabo las diligencias pertinentes para identificar a los policías que participaron en el dispositivo y, en concreto, del autor del golpe que le ocasionaron dichas lesiones.