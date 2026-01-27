Flor de Sal d’Es Trenc refuerza la proyección internacional de Mallorca en Madrid Fusión

Mallorca muestra su potencial gastronómico estos días en Madrid Fusión, el congreso internacional que reúne a chefs, gastrónomos y profesionales del sector en IFEMA. En el stand del Consell de Mallorca, junto a otros productos representativos de la isla, está presente la Flor de Sal d’Es Trenc, un alimento tradicional de Baleares que se consolida como uno de los grandes embajadores de la marca Mallorca.

Así lo ha explicado Laura Calvo, directora de comunicación de Salinas d’Es Trenc, quien subraya que Madrid Fusión es “un congreso donde el producto es fundamental porque es la base del trabajo de los chefs”. La flor de sal participa junto a otros seis productos mallorquines en un espacio que combina demostraciones culinarias, degustaciones y contacto directo con profesionales del sector.

Calvo destaca que se trata de un alimento tradicional muy singular. “En Mallorca solo hay una quincena de productos reconocidos como alimentos tradicionales, y es un orgullo poder representar a la isla aquí en Madrid”, señala. Durante los días del congreso, el stand ha recibido la visita de chefs internacionales, estudiantes de gastronomía y profesionales procedentes de distintos países.

La Flor de Sal d’Es Trenc cuenta además con una amplia presencia en el mercado exterior. Actualmente se comercializa de forma directa en una quincena de países y ha llegado, a lo largo de los años, a cerca de treinta mercados internacionales. “Estamos en Japón, Corea, Nueva Zelanda y en países de la Europa central como Alemania, Suiza o Austria, donde el producto está ya muy consolidado”, explica Calvo, quien define la flor de sal como “un producto premium con una gran trayectoria internacional”.

La participación en Madrid Fusión permite también reforzar la visibilidad de Mallorca como territorio productor de calidad. “Es una plataforma de posicionamiento muy potente, no solo para el producto y la marca, sino para el conjunto de la isla y de Baleares”, apunta.

Más allá de la gastronomía, Salinas d’Es Trenc ha logrado convertir su actividad en una experiencia de turismo sostenible y desestacionalizado. Desde hace más de una década, la salinera abre sus puertas durante todo el año a residentes y visitantes, ofreciendo recorridos guiados que permiten conocer el trabajo de los maestros salineros, el parque natural y la historia del lugar. “Es una combinación de territorio, producto, artesanía y raíces que sorprende mucho a quien nos visita”, destaca Calvo.

La presencia de la Flor de Sal d’Es Trenc en Madrid Fusión reafirma el papel del producto local como valor diferencial y como herramienta clave para la promoción de un turismo ligado a la identidad, la sostenibilidad y la cultura gastronómica de Mallorca.