La firma de hipotecas en Baleares vuelve a tasas positivas con un aumento del 8,6% en julio

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Baleares en julio ha crecido un 8,6% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 3,49% a nivel nacional, tras salir de tasas negativas y sumar un total de 1.024 operaciones. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en las Islas ha sido del 30,8%, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Baleares se prestaron 340,67 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en julio, un 15,31% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 38,3%

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.334 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 586,92 millones de euros. De ellas, 57 fueron sobre fincas rústicas y 1.277 sobre urbanas. De las 1.277 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en julio en Baleares, 1.024 fueron sobre viviendas; 12 en solares y 241 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de tres y en 36 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 188 hipotecas con cambios en sus condiciones, 149 fueron por novación. Por contra, se cancelaron 1.389 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 954 correspondieron a viviendas, 47 a fincas rústicas, 358 a urbanas y 30 sobre solares.

DATOS POR CC.AA.

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Baleares (+8,59%), Asturias (+8,06%) y Galicia (+7,11%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Cantabria seguida de Aragón y La Rioja con caídas del 26,89%, 20,51% y 19,66%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, donde se comportó mejor fue en Galicia, Asturias y Murcia con subidas respectivamente del 19,76%, 17,13% y del 16,62%, mientras que el importe prestado se redujo en Cantabria un 14,13%, seguido de País Vasco (-11,96%) y La Rioja (-10,14%).