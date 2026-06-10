La FEHM, sobre la manifestación contra la saturación: "Se utiliza el turismo como un saco de boxeo"

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha mostrado su "máximo respeto" por la manifestación contra la saturación convocada para el mes de julio en Palma pero ha considerado que la protesta "utiliza el turismo como un saco de boxeo".

Según el presidente de los hoteleros, Javier Vich, la situación que vive la isla se debe a un déficit de viviendas e infraestructuras y, también, al crecimiento del alquiler turístico reglado y de la oferta ilegal.

En la rueda de prensa para presentar la campaña 'Thanks for visiting Mallorca', Vich ha considerado que los manifestantes protestan por la gestión del destino, la falta de vivienda o la situación de la movilidad. A su entender, "no es justo que se culpe al turismo de una falta de planificación por parte de las administraciones de los últimos 20 años". Así, ha agregado, las protestas "deberían alinear un poco más el mensaje y centrar las quejas donde realmente son".

El presidente de la patronal ha hecho hincapié en que "la mayor parte" del crecimiento turístico de los últimos años se debe a fórmulas de alojamiento "difícilmente fiscalizables", como son las casas de familiares, amigos o alquiler turístico ilegal. En este sentido, ha indicado que los visitantes que se alojaron en hoteles bajaron un 2% en 2025 comparación con el año anterior, mientras que el alquiler turístico reglado subió un 14,7% y los alojamientos en viviendas de familiares, amigos y otras tipologías, un 10,4%.

Según Vich, la mayor parte del crecimiento turístico se produce mediante fórmulas de alojamiento "difícilmente fiscalizables o legalizables" como las casas de familiares o amigos, que se trata de una oferta que "dificulta el control". "Esta oferta turística que opera fuera de la ley, dificultando el control y trazabilidad fiscal y administrativa nos plantea un desafío a todos: la sostenibilidad de los servicios públicos y la presión sobre el territorio", ha manifestado.

Sobre las protestas de parte de la ciudadanía, ha considerado que el "problema" en Mallorca se originó en los cambios de uso, cuando "se mezclan usos de establecimientos turísticos que no han nacido para ello", como el alquiler vacacional. "Los residentes empiezan a ver turistas donde antes no había", ha expuesto, para después agregar que esto ocurre cuando "no se hace una política coherente con el crecimiento del alojamiento turístico".

El presidente de la patronal se ha referido también al piso de la Vileta, en Palma, que sufrió una fuga de gas y que los vecinos aseguraron que se alquilaba ilegalmente, para remarcar que esta situación supone también un problema de seguridad. Por otro lado, Vich ha criticado el sorteo de 1.069 plazas para estancias turísticas en viviendas realizado por el Consell de Mallorca, al considerar que estas plazas no se tendrían que haber puesto de nuevo al mercado. "Era una oportunidad para amortizar estas plazas y seguir con la política de contención", ha señalado, al ser preguntado por la cuestión.

UNA BUENA TEMPORADA

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) prevé que la temporada sea buena y estable, similar a la del año pasado, y confía que se pueda alargar hasta noviembre. "Sería un éxito", ha dicho este miércoles el presidente de la FEHM, Javier Vich, en una rueda de prensa para presentar la campaña 'Thanks for visiting Mallorca'.

En general, la patronal prevé una temporada estable, a pesar del contexto geopolítico desfavorable, ha indicado Vich, con una mayor demanda del mercado británico y una "cierta lentitud" en lo que respecta al mercado alemán. En este sentido, ha explicado que algunas zonas la temporada ha arrancado "con más lentitud", como es el caso de Cala Rajada o Santa Ponça. No obstante, ha confiado en que las reservas 'last minute' sean "más dinámicas" que el año pasado.

Durante la rueda de prensa, Vich ha puesto en valor la transformación del sector de los últimos dos años, destacando también las mejoras laborales que se introdujeron gracias al convenio colectivo de hostelería. Así, ha destacado que el sector hotelero hace inversión continua, genera empleo, contribuye a la recaudación fiscal y a la seguridad. "El sector lleva más de una década entendiendo que el reto no era crecer más, sino hacerlo mejor", ha dicho.

De este modo, desde la patronal prevén que la temporada se pueda alargar hasta noviembre. "No en todas las zonas, pero si llegamos a noviembre con un 70 por ciento de la planta hotelera abierta sería un éxito para todos", ha añadido. Preguntado por la posibilidad de que Baleares alcance los 20 millones de visitantes este 2026, el presidente ha restado importancia a la cifra, argumentando que los incrementos se producen en temporada baja y que las Islas ya crecen más en valor que en volumen.

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Por otro lado, Vich ha sostenido que la FEHM "cree" en el Pacto por la Sostenibilidad, impulsado por el Govern, y que continúa trabajando. "Esperamos que tenga el recorrido que tiene que tener", ha agregado, a la vez que lo ha calificado de "oportunidad histórica".