Emergencias gestiona en Baleares 75 incidencias por el temporal de lluvia y viento

Según la información facilitada por el área, 31 han sido en Mallorca, repartidos entre los siete de Manacor, seis en Felanitx, tres en Calvià y tres en Sant Llorenç; 27 en Menorca, la mayoría en Maó (13) y otros seis en Alaior y cuatro en Es Castell; 14 en Eivissa repartidos entre los seis en Sant Josep y cuatro en Santa Eulària, y tres en Formentera.

La mayoría (33) han sido caídas de árboles y también ha habido ocho interrupciones de servicios básicos y siete desprendimientos de elementos urbanos.

Se han atendido igualmente obstáculos o líquidos en la calzada (5), riesgos de desprendimientos (4), embarcaciones a la deriva (4), inundaciones en edificios o establecimientos (2) y otros casos como inundaciones en la vía pública, accidentes de tráfico, personas en peligro en el mar y varios incendios de distinta tipología.

A primera hora de este viernes, un total de 13 incidentes todavía seguían abiertos, entre ellos seis interrupciones de servicios básicos, dos desprendimientos de elementos urbanos, cuatro caídas de árboles y una inundación en un establecimiento.