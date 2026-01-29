Emergencias coordina 90 incidentes por el temporal en Baleares, la mayoría en Ibiza

El servicio de Emergencias 112 en Baleares ha coordinado 90 incidentes en el archipiélago en las últimas horas, de los que 53 se han registrado en Ibiza, 24 en Mallorca, 12 en Formentera y uno con ubicación aún desconocida en el momento del informe.

En Ibiza, los municipios más afectados han sido la ciudad de Ibiza y Sant Josep, con 16 incidentes cada uno, seguidos de Santa Eulària, con 9; Sant Antoni, con 8; y Sant Joan, con 4, han informado este jueves desde el servicio de Emergencias.

La mayoría de los avisos han sido por la caída de árboles, con 21 casos, además de 15 desprendimientos con riesgo, 15 caídas de árboles en la calzada y 14 desprendimientos de elementos urbanos.

También se han contabilizado 9 obstáculos líquidos en la vía pública y 6 incidencias por inundaciones, según el balance facilitado por Emergencias.

Del total de avisos atendidos, 19 permanecían abiertos a primera hora de este jueves, mientras que el resto ya han sido cerrados.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no mantiene en estos momentos avisos de nivel naranja activos en Baleares, la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern ha informado de que continúa activada la alerta naranja de Protección Civil (IG-1 del Plan Meteobal) por fuertes vientos y fenómenos costeros en todas las islas.

En todo caso, en Baleares se mantiene activado el aviso amarillo debido al temporal marítimo.