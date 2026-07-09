La economía de Baleares crece un 2,9% empujada por el gasto turístico, los servicios y la construcción

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La economía de Baleares ha crecido en el primer trimestre del año un 2,9%, empujada principalmente por el gasto turístico y las cifras de negocio de los servicios y la construcción. Así se desprende del Análisis de coyuntura de Baleares del segundo trimestre que han presentado este jueves en rueda de prensa el vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló.

El PIB del archipiélago avanza, según han indicado, impulsado por un mercado laboral que sigue en niveles de récord con más de 588.800 afiliados de media entre enero y junio, y por las cifras de negocio de los servicios al alza un 2,6% y con incrementos de actividad en la construcción.

Destaca igualmente el aumento del gasto turístico, que alcanza hasta mayo lo 5.861 millones de euros (+4,3%). Barceló ha resaltado igualmente las cifras "robustas" del sector de la construcción con cifras de viviendas iniciadas en máximos desde 2008. En concreto, en el primer trimestre ha crecido un 31,6% interanual el número de viviendas iniciadas y un 17,5% las acabadas.

El conseller ha subrayado que la economía del archipiélago, lejos de moderar su crecimiento como se preveía en el trimestre anterior, ahora se acelera. Costa, sin embargo, se ha mostrado preocupado por las cifras de inflación que, aunque se mantienen estables, se mueven en el 3,5%.

Todos los sectores suben, especialmente la construcción (+3,1%) y los servicios (+2,9%), y también todas las islas incrementan el ritmo de actividad en el primer trimestre: Mallorca crece un 3% y Menorca y las Pitiusas mejoran un 2,8%. En materia de precios, el transporte y la hotelería aportan la mayor parte de la subida del IPC, que ha crecido un 3,4% en el mes de mayo, mientras que la variación anual en toda España ha estado del 3,2%.

La inflación subyacente repunta también (+3,3%) con una brecha de 0,3 puntos porcentuales sobre España (+3%). "Hay que recordar que el 83% de los hogares baleares han notado en su poder adquisitivo el efecto de la guerra en Irán, según la encuesta de Estudios de Opinión de las Islas (EOIB), ha subrayado el vicepresidente Costa.

Por otro lado, el gasto turístico toca un nuevo máximo y logra los 5.861 millones de euros hasta mayo, con una variación anual de enero a mayo del 4,3% y un gasto medio por persona y día de 194 euros (+4,6%).

El crecimiento en valor se consolida porque la llegada de turistas sube un 3,3% hasta mayo, con 5,4 millones de turistas. "Ahora bien, las pernoctaciones se contienen y la estancia media continúa el proceso de disminución normal ya que las pernoctaciones caen un moderado 0,3% hasta mayo y los días de estancia media se reduce un 3,5% hasta los 5,6, ha explicado Barceló.

En este punto, el conseller Antoni Costa ha llamado la atención sobre el hecho de que el incremento de la presión humana se da, no por los turistas, sino por el incremento poblacional, ya que la variable que se emplea es la de las pernoctaciones, que caen, y no el número de turistas.

La facturación de los servicios hasta abril aumenta un 2,6%, frente al 5,0% de crecimiento de España, ya que en abril ha perdido ritmo, en buena parte, explicado por la hostelería. El comercio al por menor encadena cinco meses consecutivos de caídas interanuales, con una bajada del 1,6% hasta mayo, mientras que en España subió un 1,9%.

Respecto a la industria, a pesar de que se produce una caída de la producción industrial, con una variación media de un -6,2% en las Islas, mientras que en España aumenta (+0,6%), el resto de las variables son positivas. En este sentido, el crecimiento subyacente de la actividad impulsa la demanda eléctrica real un +3,7% hasta mayo.

"Hay que destacar que el peso de la generación renovable avanza 1,7 puntos porcentuales y representa el 16,5% del total, ha añadido Barceló. Y, por otro lado, a pesar de que las exportaciones totales caigan un 16,7%, el tejido exportador tradicional aguanta y crece un 3,2% en el primer cuatrimestre, hasta llegar a los 109 millones de euros. También aumenta su peso sobre el total exportado (un 18,1%).

Finalmente, en materia de empleo, el crecimiento de la afiliación continúa y logra un nuevo máximo histórico, con un +3,0% en el primer semestre (588.858 afiliados) y una subida del +15,1% de 2002 a 2026. Los servicios son el principal motor de crecimiento de la ocupación (+3,1% de variación en el primer semestre hasta los 476.026 afiliados). "Ahora bien, la construcción lidera el crecimiento de la ocupación con un +3,8% de subida hasta los 63.026 afiliados", ha indicado Barceló. También sube notablemente a la agricultura (+3,6%) y de forma más moderada a la industria (+1,2%).