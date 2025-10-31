Turismo

Dimite el director general de Turismo en Baleares, Josep Aloy

El Consell de Govern nombrará a su sustituto en el cargo, que previsiblemente será Miquel Àngel Rosselló

Europa Press

Palma |

El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, y el director general de Turismo, Josep Aloy, durante la reunión con Manuela Cañadas, María José Verdú, Sergio Rodríguez y Melina Merki, en representación del grupo parlamentario Vox en el Parlament de les Illes Balears | GOIB

El director general de Turismo, Josep Aloy, ha presentado su dimisión que será ratificada en el Consell de Govern que se celebrará este viernes.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, después de que el periódico 'Última Hora' adelantara la información este jueves.

El mismo Consell de Govern nombrará a su sustituto en el cargo, que previsiblemente será Miquel Àngel Rosselló, hasta ahora asesor técnico adscrito a la propia Conselleria del ramo.

