Las dificultades económicas frenan la adhesión a la huelga en Baleares, con un seguimiento medio del 48%

El seguimiento de la huelga general por la vivienda y los salarios dignos se ha situado hasta este mediodía en Baleares alrededor del 48 por ciento de media, situación que los sindicatos, que confían en todo caso en una manifestación masiva, atribuyen, entre otras cuestiones, a las circunstancias económicas de los trabajadores y, en algunos sectores, a unos servicios mínimos excesivos.

A pesar del modesto seguimiento, los secretarios generales de CCOO y UGT en Baleares, José Luis García y Pedro Homar, respectivamente, se han mostrado satisfechos y han calificado la jornada como un éxito y con la confianza puesta en la manifestación de esta tarde, que esperan que suponga un punto de inflexión.

"Es verdad que el arranque ha sido tibio, pero hemos detectado un sentimiento de adhesión, cierto que más moral que fáctico, por motivos salariales, y el compromiso de que todo explote en la manifestación de esta tarde", ha afirmado Homar.

García, por su parte, ha expresado su confianza en que la huelga y la manifestación, en contexto electoral, sirvan para que los partidos políticos expliquen cuáles son sus propuestas en políticas de vivienda y cómo las van a trasladar a las comunidades autónomas.

"Muchos no se han podido sumar a la huelga, precisamente, por los motivos que nos han llevado a convocarla, porque no llegan a final de mes con precios de la vivienda y la cesta de la compra disparados. Entendemos que estas personas, así nos lo han expresado también, participarán en la manifestación para canalizar este malestar", ha afirmado el de CCOO.

Los representantes de los sindicatos han valorado que, salvo algunas excepciones, la jornada haya transcurrido de manera pacífica y sin incidentes.

SEGUIMIENTO DESIGUAL

Según han detallado, la huelga ha registrado en el conjunto del archipiélago un seguimiento en torno al 48 por ciento.

En concreto, en transportes el seguimiento se sitúa hasta el mediodía en el 100 por 100 en SFM y TIB, en 80 por ciento en EMT y en 60 por ciento en el aeropuerto.

En educación, según los datos recogidos, la enseñanza pública y privada anota un seguimiento del 50 por ciento. En cuanto a las administraciones, la CAIB registra un 30 por ciento y los ayuntamientos de Palma y Manacor un 30 y un 45 por ciento, respectivamente.

En la administración estatal, Correos, con un 60 por ciento, es el organismo que anota mayor seguimiento, seguido de Sepe, Tesorería General de la Seguridad Social e Instituto Nacional de la Seguridad Social (30 por ciento) y la Agencia Tributaria (25 por ciento).

Por su parte, la piscina de Son Moix está cerrada, la de Son Hugo ha cerrado a las 12.00 horas por falta de personas y el polideportivo Joan Seguí también está cerrado.

En cuanto al comercio, los sindicalistas han reconocido el bajo seguimiento aunque, según los recorridos que han hecho durante la mañana, muchos no han secundado los paros no por no compartir las reivindicaciones sino, como muchos trabajadores, por motivos económicos. La hostelería, en plena temporada baja, está registrando también bajo seguimiento.

SINDICATO STEI

El sindicato STEI, por su parte, ha valorado la participación en la jornada de huelga general, "a pesar de la campaña en contra de ciertos medios, partidos políticos y la patronal que veían una motivación electoral de cara al 29N".

"Hoy se ha demostrado que no hay fuerza más sólida que la lucha colectiva y que hace falta un cambio de rumbo urgente que frene la voracidad de los fondos buitre y garantice el derecho a un techo digno a la mayoría de la población", han indicado en un comunicado.

La organización ha hecho un llamamiento a acabar con la precariedad laboral y con unos salarios muy por debajo del coste real de la cesta básica "que no dan para vivir con los básico". También han reclamado que se garanticen las prestaciones y la mejora de las pensiones públicas.

El STEI insta a los poderes públicos a escuchar "el clamor" de la clase trabajadora que se ha movilizado este miércoles en toda España e impulsen medidas efectivas para revertir la actual situación empobrecimiento de la mayoría y para que sitúen la vivienda en el centro de su acción de gobierno.

La organización sindical ha animado igualmente a la participación en las manifestaciones de esta tarde.