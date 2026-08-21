Detenido en Palma un empresario hostelero por explotar a sus trabajadores con jornadas de 12 horas

Los hechos se remontan al pasado verano, cuando los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, en una inspección rutinaria, detectaron que uno de los empleados del sospechoso se encontraba en situación irregular.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social le sancionó entonces con una multa de 10.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Este verano los agentes comprobaron que el mismo empresario tenía a dos personas más trabajando en situación irregular en el mismo restaurante y a una más en un negocio que hacía poco que había abierto.

Las condiciones del empleo, además de encontrarse al margen del contrato de trabajo, vulneraban la legislación sobre los derechos de los trabajadores en cuanto a las jornadas diarias, los días de descanso y las vacaciones así como el salario que percibían.

Los trabajadores manifestaron que realizaban jornadas de 12 horas diarias, en ocasiones en horario nocturno, y si podían descansaban un día a la semana, pero que nunca habían tenido vacaciones.

El salario que se les ofrecía apenas llegaba a 1.000 euros, pero explicaron que lo aceptaban porque necesitaban contribuir a la economía familiar en sus países de origen.

Por todo ello, el empresario fue detenido como supuesto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores.