Detenido por amenazar a su expareja con agredirla con un hacha y golpear a policías en la detención

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente amenazar a su expareja con agredirla con un hacha y golpear a agentes cuando fue detenido. Según ha informado la Jefatura en un comunicado, los hechos ocurrieron este lunes, sobre las 22.00 horas, cuando el 091 recibió un aviso alertando de que un hombre se encontraba en una vivienda de Playa de Palma y habría amenazado con acudir al domicilio de su pareja con un hacha para matarla.

Ante la gravedad de la situación, varias patrullas del Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron hasta el lugar. Los agentes localizaron a la mujer, quien manifestó que había recibido amenazas de muerte por parte del hombre.

Según su relato, el detenido le habría dicho, entre otras expresiones "te voy a matar con el hacha".

Los policías se dirigieron entonces hasta la vivienda del varón, de origen español, y, desde el exterior, le instaron en repetidas ocasiones a que saliera.

El hombre llegó a abrir la puerta, pero se negó a colaborar y la cerró nuevamente mientras mostraba una actitud violenta hacia los agentes.

En un momento dado, los funcionarios observaron cómo el individuo cogía un objeto largo y contundente y golpeaba contra el interior de la vivienda, por lo que tuvieron que extremar las precauciones.

Posteriormente, el hombre apareció con un hacha en la mano y se aproximó hacia los agentes, que tuvieron que desenfundar sus armas reglamentarias para mantener la distancia y evitar que se acercara.

El detenido llegó además a coger varios cuchillos y, posteriormente, utilizó un spray pimienta, desde el interior de la vivienda, dirigiendo el producto hacia los policías.

También lanzó a las patrullas tarros de cristales desde una ventana. La situación se tornó más complicada cuando los agentes observaron humo procedente del interior de la vivienda y un fuerte olor a plástico quemado.

Finalmente, los policías consiguieron acceder al inmueble. En el interior, localizaron al hombre, que presentaba dificultades respiratorias debido a los gases del spray.

Enseguida, lo redujeron y arrestalo como presunto autor de un delito de amenazas. Durante la intervención mantuvo una fuerte resistencia y llegó a golpear y forcejear con los agentes, varios de los cuales tuvieron que recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.

Por ello, también se le imputa un delito de atentado a agente de la autoridad. En el registro posterior de la vivienda, se localizaron, entre otros efectos, el hacha, dos navajas, el spray pimienta, dos mecheros y tres defensas.