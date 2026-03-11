Después de un invierno "cálido" en Baleares, la primavera llegará el 20 de marzo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha asegurado que el invierno ha sido "muy cálido", especialmente en las Pitiusas con una temperatura media de 12,7 grados y una anomalía respecto a los valores normales de 1,6 grados. También ha sido un invierno lluvioso en Ibiza y muy lluvioso en Formentera.

La delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, explica en este audio cómo ha sido el invierno y cómo será la primavera que comenzará el próximo viernes, 20 de marzo. También habrá lluvias, aunque con días despejados "de por medio". Es la previsión que hace Guerrero tras hacer un balance del invierno que tiene los días contados.

En cuanto a las precipitaciones, en la isla de Ibiza ha llovido un 18 por ciento, mientras que en Formentera ha precipitado hasta un 64 por ciento por encima de los valores normales. En un comunicado, desde Aemet han insistido en que, en promedio, ha sido el quinto invierno más cálido desde 1952. En las Pitiusas, el municipio de Sant Joan es el que ha registrado temperaturas más cálidas con un promedio de 12.1 grados.

En términos de anomalías, febrero fue calificado como "extremadamente cálido". De hecho, Aemet ha señalado que las temperaturas más altas del invierno superaron los 20 grados y se registraron el pasado mes, con hasta 23,4 grados en Ibiza alcanzados el 10 de febrero o con 23 grados registrados en Sant Joan el 25 de febrero, entre otros ejemplos.

Durante los meses de enero y febrero, Ibiza ha estado afectada por el paso sucesivo de 11 borrascas atlánticas de gran impacto, siendo también un invierno muy ventoso en Ibiza. En el aeropuerto de Ibiza se registraron 38 días de viento fuerte (16 más de lo normal). La racha de viento más alta registrada alcanzó 105 km/h del oeste. Fue el pasado 12 de febrero en el aeropuerto de Ibiza, en el seno de la borrasca Nils.